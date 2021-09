K PlayStationu 5 stačí i nejlevnější SSD, ukázal test

Richard Leadbetter na Digital Foundry a Eurogameru otestoval finální software přinášející podporu rozšiřujících interních SSD pro PlayStation 5. Postavil proti sobě jedno z nejrychlejších a nejpomalejších SSD a změřil, jestli se jejich výkon nějak projevil na snímkové frekvenci, délce načítání her nebo přenosových rychlostech z/do integrovaného 825GB úložiště.

Dnes vychází důležitá aktualizace PlayStationu 5. Konečně lze přidat interní SSD

Zástupce high-endu je WD SN850 s kapacitou 1 TB. Toto SSD slibuje sekvenční čtení až 7000 MB/s a zápis až 5300 MB/s, u nás se prodává od 5000 Kč. Na opačné straně kolbiště stál WD SN750 SE s kapacitou 250 GB. U něj jsou rychlosti jen 3600, resp. 1000 MB/s a v obchodech stojí od 1700 Kč.

Obě SSD přitom podporují PCIe 4.0 x4, což je – zdá se – jediné hardwarové omezení se strany Sony. Firma už jen doporučuje použít pasivní chladič (to Leadbetter udělal) a mluví o čtení alespoň 5500 MB/s. To levnější SSD nesplňuje, ostatně ani naplno nevyužívá PCIe 4.0. PlayStation 5 jej ale detekoval a nechal použít.

Leadbetter měřil výkon především v Ratchet and Clank: Rift Apart, kde rychlé přechody mezi světy znamenají velké přenos daty, a tedy potenciální brzdy, které by mohly ovlivnit i snímkovou frekvenci. Avšak fps byly na interním SSD, SN850 i SN750 SE stejné.

Ratchet & Clank: Rift Apart pod lupou – SSD, ray tracing a směr nové generace

Pokud jde o načítání, tak „Ratchet“ startoval na interním SSD jen 7 sekund, na SN850 pak 8 sekund a SN750 SE už 10 sekund. Otevření uložených pozic se už ale víceméně nelišilo. Totéž platí i pro jiné hry jako Control, Ghost of Tsushima a Cyberpunk 2077, kde Leadbetter otestoval i to, jak se chovají hry z PS4 v rámci zpětné kompatibility. Loadingy se lišily o sekundu a méně, leckdy byl SN750 SE dokonce rychlejší než interní SSD.

Kde se naopak ukázaly velké rozdíly, byly přenosové časy. Přesun Cyberpunk 2077 z interního SSD na SN850 trval 1:11 (minutu a 11 sekund), na SN750 SE to bylo 9:22. U Marvel's Avengers byly časy 1:17, resp. 3:27. Přesun zpět do interního SSD pak trval vždy okolo 7 minut bez ohledu na hru nebo vstupní SSD.

Jak výsledky interpretovat? SN750 SE je výrazně pomalejší při zápisu, protože mu chybí DRAM cache a kvůli nižší kapacitě má i menší SLC cache. Ta se tak rychleji vyčerpá a zápis na buňky typu TLC je zkrátka pomalý. Pomalý je však i zápis na interní SSD, Sony jej evidentně „šetří“. V praxi to ale nebude mít nijak znatelný vliv, protože instalace z internetu nebo Blu-rayů to nijak brzdit nebude a přesuny mezi SSD zase tak časté nejsou.

V tuto chvíli tedy platí, že se k PS5 nevyplatí kupovat nejdražší a nejrychlejší SSD, protože přínos je zanedbatelný. To se může změnit v průběhu generačního cyklu, kdy přijdou náročnější hry lépe těžící z výkonného rozhraní I/O. Než se tak stane, ceny špičkových SSD klesnou a kapacity naopak vzrostou.