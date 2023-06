Kajícník opět vyrazí do groteskního světa Cvstodia. Blasphemous II vyjde v srpnu

Metroidvanií jsme tady měli za poslední roky hromadu. Blasphemous mezi nimi určitě patří mezi ty nejbrutálnější. Fanoušci první díl stylem často přirovnávají k Bloodborne, a pokud se vám líbí manga Berserk, tak tahle 2D řezačka stojí obzvlášť za pozornost. Druhý díl plynule navazuje na události z DLC Wounds of Eventide pro jedničku, kdy nebeské srdce zvěstovalo návrat Zázraku, kletby tohoto světa, kterou se snažíme zlomit.

Kajícník se probouzí do doposud nepoznaného groteskního světa. Opět se vrací do nekončícího cyklu života, smrti a znovuzrození. Nezbývá mu nic jiného, než vynést poslední soud nad vším, co mu přijde pod ostří meče a dosáhnout tak svého vlastního klidu. Oproti předchozímu dílu bude mít v soubojích širší možnosti, čemuž pomohou nové zbraně i vylepšené schopnosti. I nepřátelé ale mají nová esa v rukávu. Obzvlášť bossové pro nás mají mít pár nemilých překvapení.

Blasphemous II vychází 24. srpna na PC, PS5, Xbox Series S|X a Nintendo Switch. Později dorazí i na PS4 a Xbox One. Staví na základech, které položil první díl, takže nás opět čeká volné prozkoumávání světa a souboje, které neodpouští žádné chyby. Precizní načasování úhybů a útoků hraje stěžejní roli. Rozšíří se i příběh, který je správně pokroucený stejně jako nádech samotné hry.