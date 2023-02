Kalendář, který měl The Day Before vyfouknout značku, existuje přes 10 let. Nikdo ze studia si ale nevšiml

Bizarní problém, který řeší studio Fntastic s jejich hrou The Day Before, má pokračování. Poté, co nařkli tvůrce stejnojmenné aplikace kalendáře, že jim "ukradli" ochrannou známku, se ukázalo, že tahle appka existuje už řadu let. Poprvé byla pod tímto jménem vydána v roce 2010, což si může každý ověřit na Google Play. V jižní Koreji značku tvůrce aplikace zaregistroval o 5 let později, ve Spojených státech pak v roce 2021. Chtěl si tak svoji značku chránit s tím, že věděl o přípravě stejnojmenné hry.

Z dramata, které vývojáři z Fntastic rozjížděli, tak vyplynulo, že jsou vlastně sami docela neschopní a pro jejich právníky by určitě nebylo nic lehkého získat práva na značku ve vše částech světa. Výše jmenované země totiž nejsou jediné, kde je už zaregistrovaná.

Těžko se odhaduje, jak se situace bude dál vyvíjet, protože takový bizár je nepředvídatelný. Po zmizení karty hry ze Steamu, odkladu a nezáživné ukázky z hraní mají tvůrci The Day Before jistě plné ruce práce. Stále nicméně platí, že bychom se jejich hry měli dočkat v listopadu. Část komunity i po ukázce věří, že hra vůbec neexistuje a tyto zvláštní okolnosti tuhle teorii jen přiživují. Snad The Day Before nezmizí úplně v propadlišti dějin jako Abandoned.

