Kampaň Halo Infinite si v kooperaci zahrajete nejdřív na jaře příštího roku

Po překvapivém vydání free-to-play multiplayeru Halo Infinite během oslav 20. výročí Xboxu se vývojáři 343 Industries podělili o další informace ohledně kampaně a Forge módu. Stále platí, že kampaň vychází 8. prosince na PC, Xbox One a Xbox Series S|X. Kreativní ředitel Joseph Staten nicméně v rozhovoru pro britský Eurogamer potvrdil, že pokud si ji budete chtít projít v kooperaci, budete muset počkat nejméně do května 2022. To se ještě může změnit a čekání tak může být ještě delší. Mód Forge, ve které si hráči budou moci tvořit vlastní obsah, se pak odkládá až na dobu, kdy odstartuje třetí sezóna multilplayeru.

Do května bude trvat i první sezóna multiplayeru. Zatím ale prý nejsou připraveni na to, aby přišli s konkrétním datem, kdy se mají hráči těšit na start druhé sezóny. "Když jsme mluvili o kooperační kampani a Forge, řekl jsem, že je našim cílem vydat kampaň během druhé sezóny a Forge během třetí. Ano, prodlužujeme sezónu 1. A naše cíle jsou stejné jako před tím. Ale nemůžeme zatím oznamovat přesná data, protože jak vidíme v multiplayerové betě, některé věci mohou dostat přednost před ostatními," řekl Staten.

Halo Infinite během hodiny nalákalo na Steamu do multiplayeru přes 100 tisíc hráčů

Je tedy stále otázkou, kdy vlastně Halo Infinite vyjde v kompletní podobě. Je celkem s podivem, že vychází po kouskách vzhledem k tomu, že se o něm mluvilo jako o lauch titulu pro konzole Xbox Series S|X. Od doby jeho oznámení se situace značně změnila. Jeho multiplayerová free-to-play část nicméně slaví úspěch, takže v tomhle ohledu se Microsoftu zadařilo.

Zdroj: Wccftech