Karetní Gwent dostal poslední update. Nový obsah už nedostane, dál se o něj bude starat komunita

Gwent od vydání třetího Zaklínače získal obrovskou popularitu. Došlo to až do takové míry, že ho CD Projekt RED zpracoval ve vlastní hře. Vznikla i samostatná hra Thronebreaker založená na pravidlech této karetní hry. Zájem hráčů o online Gwent ale očividně nebyl dostatečný, protože na konci minulého roku přišla zpráva, že jeho vývoj už dál nebude pokračovat. Trvalo to déle, než jsme čekali, ale nyní už je Gwent ve verzi 11.10, ve které ho vývojáři svěřují do rukou komunity.

Balancování karet nyní bude mít na starosti rada hráčů. V ní bude možné hlasovat o tom, které karty by měly být silnější, které naopak slabší a může se změnit třeba i jejich hodnota. Abyste se do hlasování mohli zapojit musíte dosáhnout alespoň Prestige 1. K tomu je ještě nutné být v Pro Ranku nebo vyhrát 25 hodnocených her aktuální sezóně. Tyto podmínky mají zajistit to, aby se nemohlo zneužívat zakládání nových účtů a zároveň se budou moci zapojit i hráči na nižších rancích. Pokud je vše potřebné splněno, můžete každý měsíc vybrat trojici karet, které podle vás zaslouží úpravy.

Během jednoho cyklu může projít úpravami maximálně 15 karet a aby změna prošla, musejí nasbírat alespoň 50 hlasů. Kromě navržení trojice karet můžete rozdat až 12 hlasů návrhům dalších hráčů. Balanční rada ale není ani zdaleka to jediné, co tato verze přidala. Důkazem toho je téměř hodinové video, které najdete výše. A co teď bude s týmem, který se o vývoj Gwentu staral? Při oznámení na konci minulého roku CD Projekt uvedl, že přesměrovává svoje síly na vývoj nových her. V tomhle případě byla řeč o remaku prvního Zaklínače. Jaký je momentální stav, ale nevíme.

Zdroj: Eurogamer.net