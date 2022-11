Karetní Hearthstone s novou expanzí přidá dalšího hratelného hrdinu. Přivítejte Death Knighta

Dlouhá léta si Hearthstone vystačil s původní devítkou hratelných hrdinů. Před dvěma lety se k ní přidal Demon Hunter a s nadcházející expanzí March of the Lich King se můžete těšit na další přírůstek. Jelikož se celá expanze točí kolem Lich Kinga, dává smysl, že nováčkem bude Death Knight.

Dřívější spekulace ohledně toho, že jako další má být na řadě Monk, se tedy nenaplnily. Vydání March of the Lich King se chystá 6. prosince, kdy do hry spolu s Death Knightem přibyde 203 nových karet. Většinou jich bývá kolem 135, ale vydání nového hratelného hrdiny doprovází i základní set karet, který dostanou zdarma všichni hráči. Také není od věci zmínit, že Hero Power Death Knighta je vyvolání 1/1 ghúla s efektem Charge, který na konci kola zemře.

Death Knight svojí velikostí přesahuje vydání Demon Huntera. Oproti jeho 45 kartám budeme mít rovnou 68 karet pro nového hrdinu. Jeho představitelem nebude nikdo jiný než Arthas Menethil. V budoucnu se ale jistě objeví skiny i pro Death Knighta, takže si vzhled svého hrdiny budeme moci změnit.

Blizzard se v tomto případě snaží držet pojetí Death Knighta z World of Warcraft, takže i v Hearthstone hrají důležitou roli runy. Kolem nich se točí skladba celého balíku. U každého z nich si nejdříve vyberete kombinaci ledových, krvavých a bezbožných run. Podle toho se pak odvíjí to, jaké karty do svého balíčku můžete zakomponovat. Runové označení mají nové karty umístěné pod potřebnou manou pro jejich zahrání. Veškeré odhalené karty najdete na oficiálních stránkách Blizzardu.

Zdroj: PC Gamer