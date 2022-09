Karetní Marvel Snap vyjde na mobily a PC v říjnu. Pracuje na něm veterán z Blizzardu zodpovědný za Hearthstone

Marvel na mobilech za poslední roky rozjel několik her a v říjnu se k nim přidají kartičky od studia Second Dinner.

Už je to pár měsíců, co nám vývojáři ze studia Second Dinner představili plod jejich spolupráce s Marvelem. S novou ukázkou přímo ze hry bylo v traileru odhaleno i datum vydání, které připadá na 18. října. Na Androidu se můžete do hry předregistrovat už teď. Marvel Snap kromě toho ale vyjde i na iOS a PC.

Marvel Snap spojí dohromady všechny vaše oblíbené hrdiny i záporáky v několika variantách do jedné hry a následně se z nich pokusíme dát dohromady ten nejsilnější balíček karet. Hratelnost má být jednoduchá a každý zápas by měl trvat jen pár minut. Vzhledem k tomu, že bude free-to-play, můžeme očekávat mikrotransakce. Přímo se nabízí nakupování balíčků za prémiovou měnu.

Jak už bylo zmíněno, za touto hrou stojí studio Second Dinner. To založili veteráni z Blizzardu, kteří hráli důležitou roli u vzniku Hearthstone. Tím největším jménem je bezesporu Ben Brode, který byl po dlouhou dobu tváří vývojářského týmu. Už jen proto máme značné naděje, že by Snap nemusel být špatnou záležitostí. Jen aby to nepřehnali s mikrotransakcemi.