Keighley láká na páteční Summer Game Fest. Uvidíme herní novinky včetně Kingdom Come: Deliverance II

Už jen pár dní zbývá do ostrého startu letošní sezóny letních prezentací, jejíž součástí je už poněkolikáté také Summer Game Fest Geoffa Keighleyho. Aby vás na svoji páteční show pořádně nalákal, připravil si jako každý rok trailer s hrami, které se v průběhu noci objeví. Pokud si ale nechcete kazit překvapení, stačí vědět, že celou akci budete moci živě sledovat v pátek od 23:00 našeho času na YouTube nebo na Twitchi.

Her se v traileru mihlo slušné množství. Našince jistě potěší, že dojde i na Kingdom Come: Deliverance II. Nejspíš nás čeká další trailer. Že bychom se rovnou dočkali i konkrétního data vydání? Možné to je, zatím stále platí, že se pokračování máme dočkat ještě letos. Kromě toho jsem osobně zvědavý na Phantom Blade Zero, Monster Hunter Wilds a ještě před vydáním bychom měli dostat poslední ochutnávku z DLC pro Elden Ring.

Keighley zároveň na svém víkendovém streamu upozorňoval, že mají lidé svá očekávání držet na uzdě. Oproti předchozím ročníkům prý dostanou prostor hlavně již představené hry či tituly, které jsou už venku a chystá se pro ně nový obsah. Do této kategorie spadá třeba Palworld nebo Helldivers 2. Přímo komentoval Kingdom Hearts IV v tom ohledu, že zrovna tuhle novinku neuvidíme. Tentokrát součástí prezentace nebude hudební vystoupení a prý není připravené ani žádné velké překvapení na závěr. Nemusíte ale smutnit, Summer Game Fest je přeci jen jednou z mnoha prezentací, které v průběhu následujících dní uvidíme.