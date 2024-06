Kena: Bridge of Spirits se v srpnu podívá na Xbox. Kouzelná akční adventura vypadá jako pohádky od Pixaru

Před třemi lety mi Kena učarovala na PlayStationu. Díky své grafice sklidila spoustu cen, ale nebyl to jen vizuál, kterým mě tak zaujala. Příběh o mladé původkyni duší má poutavou hratelnost, která připomíná klasické 3D skákačky, ale přihazuje i trochu akce z novodobých rubaček. Tuto výbornou záležitost si budou moci od 14. srpna vyzkoušet i hráči na Xboxu Series S|X.

I na nové platformě to bude ten stejný příběh o cestě do hor, kde se vyskytuje spousta duchů hledajících cestu k pokoji. Xboxová verze bude mít jako malý bonus několik exkluzivních doplňků včetně pirátského čepce. Ve spolupráci se společností Maximum Entertainment navíc budou k dispozici i fyzické verze, což obzvlášť u her pro Xbox není v dnešní době samozřejmostí.

„Jsme nadšeni, že můžeme příběh Keny přinést novému publiku na platformách Xboxu. Jako naše debutová hra znamená Kena pro všechny ve studiu velmi mnoho a tým je nadšený, že se o její cestu může podělit s dalšími hráči - opravdu doufáme, že si všichni setkání s Kenou a jejími hnilobnými přáteli užijí,“ říká Josh Grier, provozní ředitel ve studiu Ember Lab.