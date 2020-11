Kerbal Space Program 2 byl opět odložen, vyjde až v roce 2022

Je to něco okolo sedmi měsíců, co jsme vás informovali, že vydání oblíbeného vesmírného simulátoru bylo kvůli problémům s probíhající pandemii odloženo někdy na podzim roku 2021. Jenže tentokrát máme pro vás ještě horší zprávu, a to že Kerbal Space Programu 2 se dočkáme ještě o rok později, tedy někdy v roce 2022.

Oznámil to kreativní ředitel Nate Simpson a částečným důvodem odkladu je podle jeho vlastních slov „nesmírná technická a kreativní výzva".

„Nestačí vytvořit spoustu nových funkcí - tyto funkce musí být dodány ve stabilním a nablýskaném celku. Vytváříme spolehlivý základ, na kterém budou moci hráči i modeři stavět ještě další desetiletí. Ničí nás, kolik z toho musíme držet v tajnosti pod klobouky, dokud nebude hra vydána. Nemůžeme vám dostatečně popsat, jak moc se těšíme na den, kdy nás zavalí všechny vaše reakce a poznatky," řekl Simpson.

Dodal také, že příští rok se můžeme těšit na další informace o vývoji hry. Brzy nás vývojáři také mají potěšit vývojářským deníkem a letos v zimě dokonce i videem.