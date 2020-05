Kerbal Space Program 2 se odkládá na podzim příštího roku

Private Division dává všem fanouškům kerbonautů na vědomí, že druhý díl jeho slavného Kerbal Space Programu od studia Star Theory Games bude mít zpoždění a vyjde až na podzim roku 2021. Jde tedy o dost solidní odklad.

Avšak pozitivní možná je, že zarytí fandové této hry by si již mohli začít pomalu i zvykat, jelikož toto je už po druhé, kdy byla hra přesunuta na pozdější datum. V prvním případě vydavatelský dům rozhodl o přesunutí data vydání proto, že chtějí „hře poskytnout více času, aby byl herní zážitek co možná nejintenzivnější." Datum prvního startu a vypuštění na oběžnou dráhu celosvětových tržeb byl tehdy stanoven na období mezi 1. dubnem 2020 a 31. března roku 2021.

„Kvůli všemu, co se dnes z důvodu vypuknutí COVID-19 děje, naše společnost čelí mnoha významným výzvám, které vyžadují více času, abychom mohli bezpečně tvořit, testovat a vylepšovat. Aby bylo KSP2 tak skvělé, jak chceme. Chápeme, že se nejedná o novinku, kterou jste chtěli slyšet, ale věřte mi, že tohle je opravdu to nejlepší, co můžeme pro Kerbal Space Program 2 udělat. To znamená že vás budeme nadále informovat o dalším vývoji prostřednictvím naších videí, blogu a ostatního obsahu, ve kterém budeme sdílet náš pokrok. A to od nynějška až do vydání hry," vysvětlil vydavatel Private Divison.