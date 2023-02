Kerbal Space Program 2 spouští předběžný přístup. Simulátor vesmírného létání se rozrůstá o nové součástky, tutoriál a spoustu dalšího

Pokračování propracovaného simulátoru letu do vesmíru si už dnes budeme moci zahrát v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Pokud ho zatím v obchodech nenajdete, stačí počkat. Hry se většinou odemykají okolo 19:00 našeho času. I když zatím nejde o kompletní verzi, už nyní obsahuje Kerbal Space Program 2 spoustu novinek.

Svůj vesmírný koráb si můžeme postavit z více než stovky nových součástek. Do toho spadají třeba motory nebo křídla. Navíc si ho lépe upravíte po vizuální stránce různými barvičkami. Má také přijít značné vylepšení uživatelského rozhraní, a to jak při konstruování, tak během letů.

Jelikož jde o předběžný přístup, mohou tvůrci do dalšího vývoje zapracovat zpětnou vazbu fanoušků. Hodlají s komunitou spolupracovat na tom, jaké novinky jsou dobré a které z nich by chtěly ještě upravit. Připomínky můžete mít ke všemu. Od základních mechanik až k chybám v lokalizaci. Češtinu tady ale bohužel nenajdete.

Zatímco v prvním díle jste si na všechno museli přijít sami nebo požádat o pomoc komunity, součástí Kerbal Space Program 2 je tutoriál pro začátečníky, kde najdete ukázky toho, jak byste měli při hraní postupovat. Najde se něco i pro znalce Kerbalů, protože v pokračování nemají chybět překvapení, o kterých vývojáři zatím nemluvili.

Postupem času do hry budou přibývat další součástky, hvězdné soustavy a zlepší se i optimalizace. Na přiložené roadmapě můžete vidět další větší přírůstky. Chystá se rozšíření vědy, stavění kolonií, vylepšení průzkumu vesmíru i multiplayer. Vývojáři zatím ale ani nenaznačují, kdy bychom se kompletní verze měli dočkat. Zkrátka až to bude, tak to bude. Už nyní ale upozorňují, že se cena po vydání verze 1.0 nejspíš zvýší, takže pokud chcete ušetřit pár korun, pořiďte si Kerbal Space Program 2 v předběžném přístupu za 50$.