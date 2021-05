Kerbal Space Program 2 vítá nové hráče v čerstvém deníčku vývojářů

Parodický výlet do vesmíru jménem Kerbal Space Program 2 se nám bohužel koncem uplynulého roku vzdálil a dorazí do našich rukou až někdy v roce 2022. To ale nemění nic na faktu, že se na něj těší spousta fanoušků a vývojáři je nezapomínají zasvěcovat do zdárného plynutí vývoje.

Nejnovější, třetí epizoda deníčku vývojářů se soustředí hlavně na nové hráče, které uvádí do situace a vítá do vesmírného programu Kerbal. Podíváte se také do zákulisí vývoje, novinky a vylepšení druhého dílu.