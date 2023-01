Kerbal Space Program patří mezi nejlepší simulátory vesmírného cestování. Teď ho můžete mít zdarma

Je spousta vesmírných her, ale jen v málokteré z nich byste se mohli splést, jako právě v Kerbal Space Program. Kvůli infantilně vypadajícím Kerbalům nemusí působit úplně vážně. Jde přitom o komplexní simulátor vesmírného cestování, ve kterém trvá naplánovat úspěšnou výpravu desítky pokusů. Nyní tuhle hru můžete mít zdarma. Stačí zamířit na Epic Store a vyzvednout si ji. Tato akce trvá do příštího čtvrtka.

Nebuďte překvapeni, pokud ze začátku nebudou vaše projekty příliš úspěšné. Kerbal Space Program je velmi složitá hra, která se nijak nezdržuje zdlouhavým vysvětlováním svých mechanik v tutoriálech. Za více než 7 let od vydání se kolem něj ale vytvořila komunita fanoušků, díky kterým na internetu najdete hromadu tutoriálů zahrnujících každé téma.

Máte pod kontrolou všechno do detailu. Svoje vesmírné plavidlo si sami postavíte, ale nečekejte, že se vaše první pokusy udrží ve vzduchu moc dlouho. Od úspěšné konstrukce pak přichází na řadu správa paliva, výpočet správné trajektorie, abyste se trefili tam, kam máte namířeno, a spousta dalších věcí, které mohou ovlivnit váš let.

Pokud už máte v Kebalech něco nalétáno, určitě netrpělivě vyhlížíte pokračování. To by mělo v předběžném přístupu dorazit letos 23. února. Mezi novinky v Kerbal Space Program 2 patří třeba nové druhy pohonu, další součástky pro konstruování, budování kolonií nebo multiplayer. Tentokrát tvůrci také více myslí na nováčky a přímo ve hře najdete videonávody, které vám představí základy hry. V jedničce to ale musíte zvládnout na vlastní pěst.