Kill It With Fire: na pavouky s plamenometem | Recenze

Co baví Arzenál zbraní

Jednoduchá grafika

Originální koncept Co vadí Bugy

Krátká herní doba 7 /10 Hodnocení

Pavouci nejsou žádní škůdci, právě naopak. Zbavují vás much a další havěti. I tak ale občas dokáží pořádně zkazit den. Deratizátor z Kill It With Fire se v jejich likvidování ale pořádně vyžívá. S pavouky všeho druhu se hodlá vypořádat jakýmkoliv způsobem a je mu tak nějak jedno, že za ním zůstává jen pohroma. Takže se chopte plamenometu a nenechte jediného osminožce naživu! To je hlavní premisa všech osmi úrovní, kterými v průběhu hraní projdete.

Z počátku likvidace probíhá docela klidně. Po nalezení pavouka ho přetáhnete první věcí, co se vám dostane do ruky. V tomhle případě je to na začátku hry váš úkolníček. Netrvá ale dlouho a arzenál možností se rozroste do nečekaných rozměrů. Ale ani pavouci nelení. Zatímco nejprve budete narážet na obyčejné druhy, po pár úrovních se dostanete ke skákajícím nebo takovým, kteří po vás metají pavučiny. Zářivě červení po plácnutí explodují a radioaktivně zelení zase dokáží mrtvé přivést zpět k životu. Autor hry rozhodně fantazii meze nekladl.



Koncept je jednoduchý, ale opravdu zábavný.

Oheň není v názvu hry jen tak pro legraci. Jedním z prvních věrných společníků a zároveň mou nejpoužívanější zbraní je sprej se zapalovačem, který je oproti brokovnici mnohem efektivnější. Nemusíte se s hledáním pavouků nijak složitě namáhat. Prostě všechno zapalte a oheň už se postará o zbytek. Když ale náhodou není dostatek munice, jsou i jiné způsoby, jak pavouky najít.

Kromě prohledávání každého šuplíku nebo bedlivého naslouchání okolním zvukům také můžete používat několik druhů návnad, které je k sobě přilákají. Nic z toho se ale nevyrovná radaru, který máte neustále po ruce. Jeho účinnost můžete ještě zvýšit, když do něj investujete pár vylepšení.



Pavouci jsou všude a můžete využít různých způsobů, jak je najít.

Vylepšovat si můžete i další vybavení. Pavouci se vám tak budou likvidovat stále příjemněji a jednodušeji. Na průchod do dalších levelů je jich potřeba zabíjet stále více a více a na to přece jeden sprej nemůže stačit. Naštěstí do arzenálu přibývají efektivnější zbraně jako plamenomet nebo raketomet. Ani křovinořez ale není úplně na škodu. Ne ke každé z nich se ale nutně musíte dostat.

"Za plnění úkolů se vám otevírají uzamčené dveře a šuplíky, ve kterých bývá všechno možné včetně zbraní."

Na výše zmíněném úkolníčku máte v každé úrovni různé úkoly. Za jejich plnění se vám otevírají uzamčené dveře a šuplíky, ve kterých bývá všechno možné včetně zbraní. Pokud jim ale nebudete věnovat pozornost, tak se za celou hru k některým zbraním už nedostanete. Kdykoliv se ale můžete zase vrátit a vše dokončit. Tyto úkoly působí jen jako výplňovka, aby Kill It With Fire vydrželo o něco déle. Pokud totiž půjdete stále dál, tak se k závěru dostanete po dvou hodinách hraní. Už během prvního průchodu ale většinou několik z nich splníte. Občas je to jen náhoda, jindy jsou na seznamu aktivity, které musíte stejně dělat tak jako tak.



Úrovně jsou pestré, ale je jich relativně malý počet.

Od Kill It With Fire jsem neočekával žádné velké věci. Přeci jen ho má na svědomí jediný vývojář a dosud je to jeho jediný projekt, který vznikl pod záštitou vydavatelství tinyBuild. Chtěl zkrátka využít nápadu, který díky odlehčenému zpracování funguje bez nejmenších potíží. Jednoduchý koncept doprovází jednoduchá grafická stylizace. Rozběhnete ho tedy i na slabších strojích. Bohužel se to ale neobešlo bez pár bugů. Zatímco první úrovně hry byly naprosto bez problémů, v těch posledních už to tak slavné nebylo.

Jak můžete vidět v ukázkách, fyzika není zrovna nejrealističtější. Občas mi nějaký předmět při prohlížení odletěl neznámo kam. V další úrovni se mi zase povedlo projít skrz texturu od dveří trezoru a zaseknout se uprostřed. Dostat se ven už vyžadovalo restart. Znovu jsem si musel projít i úroveň, ve které mi neznámo kam uletěla přístupová karta. Bez chyby tedy Kill It With Fire rozhodně není. Úrovně naštěstí nejsou nijak dlouhé a váš postup se ukládá, takže trvá jen chvíli a dostanete se tam, kde jste skončili.



Na bugy ve hře narazíte, rozhodně ale nejsou takové, aby vám zkazily celou hru.

Je to zkrátka jednohubka, která vám vydrží tak na jeden večer a možná se k němu ještě jednou vrátíte, abyste dokončili zbylé úkoly. Něco víc se od ní rozhodně očekávat nedá. Vzhledem k tomu, že se jedná o první hru vývojáře Caseyho Donnellana bych řekl, že se mu to rozhodně povedlo. Třeba příště přijde s něčím ambicióznějším.