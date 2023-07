King Kong se objeví v další hře. Skull Island: Rise of Kong nás vezme do dob, kdy ještě nebyl králem

V našem bingu jsme opravdu neměli, že přijde oznámení nové hry s King Kongem v hlavní roli. Tenhle slavný filmový opičák má už za sebou povedenou akční adventuru od Ubisoftu z roku 2005. Tentokrát ho do rukou dostalo studio IguanaBee a ukáže nám ho v dobách, kdy na ostrově lebek ještě nebyl králem. Naší kořistí je "saurijský teror Gaw", jak uvádí vydavatelství GameMill Entertainment. Ten má na svědomí smrt Kongových rodičů, takže je jasné, proč na něj budeme mít pifku.

Nechceme předčasně kreslit čerta na zeď, ale při prvním pohledu na herního Konga se nám vybavil nedávný Glum. Graficky Skull Island nebude patřit mezi špičku ani s velkým odstupem. To, že nemá jít o hru obřích rozměrů, dokazuje i cenovka, která je stanovena na 39,99$. K dispozici bude také o 10$ dražší Colossal edice s menšími bonusy jako jsou nastavitelné filtry, zabarvení Kongovy srsti nebo snímky ze zákulisí vývoje hry.

Zatím nevíme, kdy přesně se Skull Island chystá na pulty obchodů, ale mělo by k tomu dojít v průběhu letošního podzimu. Zahrát si pak budeme moci na PC, PS4, PS5, XO, XSX i na Switchi. Myšlenka toho, že v roli obří opice budeme mlátit stejně obří dinosaury a hady není zas tak špatná. Jen je potřeba, aby to tvůrci Skull Islandu vzali za ten správný konec. Alespoň to bude menší náhrada za již zmíněného King Konga od Ubisoftu, kterého nenajdete na žádné digitální distribuci.

Zdroj: Game Informer