Kingdom Come: Deliverance II v novém traileru ukazuje Jindru na pranýři, středověké neřesti i oblíbeného Bohutu

Datum vydání pokračování RPGčka od studia Warhorse jsme na nočním Summer Game Festu vyhlíželi marně. Dostali jsme alespoň další porci záběrů ze hry, které dále budují očekávání na letošní premiéru. I když jsou scény krátké, lze si udělat lepší představu o tom, co v pokračování Jindrova příběhu můžeme očekávat. Tentokrát je to hlavně o hříšnících, a kdo jiný by nás měl zbavit hříchů než starý známý Bohuta.

Úžický farář nejspíš sehraje ve druhém díle větší roli, v traileru se objevuje hned několikrát. Kromě něj se ukázalo i několik nových tváří, ale není nouze ani o známé nepřátele, na které má Jindřich stále pifku. Než se k nim propracuje, musí si ale dávat pozor. V záběrech názorně vidíme, že to s ním může dopadnout špatně. První trailer ukázal cejchování, tentokrát byl společně s panem Ptáčkem na pranýři a měšťané samozřejmě neváhají hodit si na nezbedníky kus lejna.



Malešov v Kingdom Come: Deliverance II

Na krátkou chvíli se mihlo také kovářství. Jindra nově bude moci ukázat, co si pamatuje z učení svého otce. Vývojáři už dříve v rozhovorech zmiňovali, že se snažili tento proces udělat věrný historii. Zároveň jsme viděli i několik záběrů z boje na poli i na hradbách. Možnosti se nám v těchto situacích nejspíš také pěkně rozrostou. Ještě tady pro vás máme jeden bonus. Tobi, PR manažer studia Warhorse, na X sdílel podobu toho, jak bude ve hře vypadat Malešov. Tuto tvrz najdete nedaleko Kutné Hory.