Kingdom Come: Deliverance II vyjde už letos. Jindřich se vrátí ve dvakrát větší hře a bude mluvit česky

Mnozí si jistě správně tipli, co je další velkou hrou od Warhorse Studios. Dnes už se s vámi můžu podělit o všechny detaily. Nejdřív ale to nejdůležitější. Kingdom Come: Deliverance II vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X koncem letošního roku. Jistě se budou rojit dotazy ohledně toho, jestli dvojka bude nebo nebude mít český dabing. Odpověď už známe. Vedle českých titulků se dočkáme i oficiálního českého dabingu.

I tentokrát Warhorse zvolilo CryEngine. Díky němu už v prvním díle vypadala hlavně příroda skvěle. Z ukázky je na první pohled jasně vidět posun ve zpracování postav. Jistě budete poznávat známé tváře z jedničky. Druhý díl ostatně navazuje tam, kde jsme posledně skončili. Dvojka má být vhodným startem i pro nováčky, což nedává úplně smysl vzhledem k tomu, že jde o přímé pokračování, ale uvidíme, jak to bude ve finále zpracované.

Jindra s panem Ptáčkem míří do Kutné Hory, kde se bude odehrávat většina hry a která prý byla při tvorbě největší výzvou, protože vývojáři nechtěli udělat jen typické šedivé středověké město. Zároveň jsme se ale dozvěděli, že se podíváme i do Českého ráje. Svět k prozkoumávání tedy bude velký. Jeho rozloha je prý dvojnásobná oproti prvnímu dílu.

Kingdom Come: Deliverance II má být ultimátní středověkou RPG výpravou. Tomu i tentokrát pomůže historicky přesný otevřený svět, který na vaše počínaní bude reagovat ještě víc. Opět je hlavně na vás, jak přistoupíte k řešení úkolů. Stejně tak máte volnou ruku nad vývojem Jindřicha. Dostane řadu nových směrů, ve kterých se může zlepšovat. Nejspíš dostaneme také nové možnosti úprav Jindrova vzhledu. Prý budeme překvapeni, co všechno můžeme v Kingdom Come II dělat.

Soubojový systém z prvního Kingdom Come má své fanoušky i odpůrce. Warhorse se ho každopádně rozhodli použít i tentokrát s tím, že má být více přístupný méně zkušené hráče. Určitě se budeme moci naučit další parádičky a na nové zbraně také bezesporu dojde. Pokud se nechcete s nepřítelem šermovat, můžete se tentokrát chopit třeba kuše nebo i jakési prvotní podoby pistole.

Pokračování celkově staví na základech z prvního dílu a není se čemu divit, protože ty už před těmi šesti lety byly solidní. Podle slov Dana Vávry uvidíme, jak mělo Kingdom Come vypadat už od samotného začátku. Tým na to ale neměl dostatečné zdroje a zkušenosti. Nyní se to změnilo. Warhorse se navíc za ty roky značně rozšířilo. Aktuálně je v týmu zhruba 250 vývojářů.

Další kapitola Jindrova příběhu bude celkově velkolepější. V jedničce se řešily vesnické problémy, tentokrát dojde na trable králů. Možná i kvůli tomu dohrání bude trvat déle. Nafouknutí obsahu odpovídá i to, že druhé Kingdom Come bude obsahovat přes 5 hodin nahraných filmečků, zatímco u jedničky to bylo okolo 3 hodin. Ať už zrovna budeme plnit příběhové mise, potloukat se po okolí Kutné Hory nebo si prohlížet krásy Českého ráje, bude nám znít do uší soundtrack od Jana Valty, který si zopakuje svoji roli skladatele a ve videu rovnou předvedl malou ochutnávku.

Zní to všechno moc hezky, rozsáhlejší příběh, větší a hezčí herní svět. Teď doufám hlavně v to, že se Warhorse poučili a na rozdíl od prvního dílu dvojku vydají v lepším technickém stavu. Hlavně to při vydání jedničce podráželo nohy. Podle brzkého vydání ale působí vcelku sebevědomě, tak snad pokračování Jindrovy cesty poběží dobře na PC i na konzolích.