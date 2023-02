Kingdom Come: Deliverance vyšlo přesně před 5 lety. V dubnu zazní jeho soundtrack v pražském O2 universu

Už je to 5 let, co jsme se podívali do historie českých zemí v RPG od studia Warhorse. Kingdom Come: Deliverance mělo k červnu roku 2022 na kontě přes 5 milionů prodaných kopií a od té doby toto číslo jistě ještě narostlo. Zanedlouho si budeme moci poslechnou dobový soundtrack živě v podání brněnské filharmonie. Koncert proběhne 6. dubna v pražském O2 universu. Vstupenky můžete pořídit na portálu Ticketmaster. Které skladby konkrétně zazní, bychom se měli dozvědět pár týdnů před samotnou akcí. GameDev Area, která koncert organizuje, láká také na setkání s vývojáři z Warhorse. Zatím ale není jasné, které z nich bychom měli na akci potkat.

Hudba v Kingdom Come nefunguje úplně tradičním způsobem. Pokud jste si hru sami prošli, určitě jste si všimli, že na sebe jednotlivé skladby plynule navazují a bez přerušení se přelévají jedna do druhé. Tento styl mají na svědomí Adam Sporka a Jan Valta, kteří jsou také autory soundtracku. Jana Valtu pak uvidíte přímo na koncertě společně s brněnskou filharmonií, která už má s herními soundtracky zkušenosti. Výborně se jim povedly třeba koncerty z Mafie. Na jevišti uvidíte také pěvecký sbor Masarykovy univerzity a skupinu trubadúrů Bakchus.

Pokud byste chtěli při pátém výročí hru podpořit ještě víc, můžete si pořídit třeba limitovaný odznak, který je dostupný pouze dnes. Je k dispozici přesně tisícovka kusů. Můžete mít už doma velmi podobný kousek z Royal Collector's edice. Tenhle je ale zdobenější a dostanete ho ve sběratelském balení.

Co momentálně ve Warhorse kutí, zatím nevíme, ale určitě bychom si pokračování Kingdom Come dali. Momentálně je nejžhavějším tématem fanouškovský český dabing, který se do hry možná dostane oficiální cestou. Jeho uvedení bychom se měli dočkat v průběhu několika měsíců a mezi tuzemskými fanoušky je to velmi vyhlížená záležitost. Snad se již brzy dočkáme nových informací.

Zdroj: TZ