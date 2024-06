Kingdom Come se na Switch portovalo 2 roky. Vedoucí programátor přiblížil proces vzniku kapesní verze

I když komunita netrpělivě vyhlíží pokračování Jindrova příběhu, kterého bychom se měli dočkat koncem letošního roku, nesmíme zapomínat na první Kingdom Come, které se před pár měsíci dostalo na Nintendo Switch. Konzole ani náhodou nepatří mezi ty nejvýkonnější, ale i přes to si na ní můžete české RPG zahrát bez větších problémů. Je to hlavně zásluha týmu ze Saber Interactive, jehož součástí je také vedoucí programátor Anton Vasilev, který v novém rozhovoru prozradil pár zajímavostí z tvorby.

„Není to jen o tom, udělat port hratelný, musí být také zábava ho hrát,“ říká Vasilev. Hledání balance mezi tím, kde mohou ubrat, aby se Switchi lépe dýchalo, a které části by si naopak zasloužily ukousnout z omezeného výkonu trochu víc, prý bylo největší výzvou. Celý proces trval 2 roky a během něj došlo k řadě úprav. Není to jen o tom, že by se snížilo celkové rozlišení a kvalita textur.

Verze pro Switch prý odpovídá tomu, kdybyste si PC verzi nastavili na nízké detaily. Do toho pracovali také s assety z verze pro Xbox One. S některými statickými objekty se rozloučili úplně a grafika terénu je na této platformě pak více zjednodušená. Při hraní si také můžete všimnout toho, že některé animace na Switchi mají nižší framerate.

V průběhu vývoje také padlo rozhodnutí, že se upustí od podpory prostorového zvuku. Přesný důvod Vasilev neprozradil, je to ale určitě škoda. Právě k audiu jsem měl v našem testování verze pro Switch největší výtky. I přesto stojí za to si KCD na tuto konzoli pořídit, pokud ho chcete hrát na cestách. Navíc oproti ostatním konzolím v této verzi najdete i český dabing.

