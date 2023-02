Kingdom Come si konečně můžeme zahrát v češtině. Zeptali jsme se tvůrců, jak probíhala příprava dabingu

Po pěti letech na trhu se úspěšná česká hra Kingdom Come: Deliverance dočkala dabingu v mateřském jazyce.

Hráči už při vydání hry v roce 2018 doufali v oficiální český dabing. Toho se jim bohužel nedostalo, ale díky zakladatelům projektu fanouškovského dabingu Arturovi Komňackému, Markovi Pilgerovi a celému týmu, co se na dabingu podílel, se do historie českých zemí podíváme s českým zněním.

Mnoho hráčů český dabing postrádalo a autor projektu Artur Komňacký se rozhodl vzít iniciativu do vlastních rukou a doručit hráčům do hry jejich mateřský jazyk. „Jsem velkým fanouškem Kingdom Come: Deliverance a věděl jsem, že český dabing pro hru není. To mě donutilo přemýšlet o tom, jak bych mohl pomoci hráčům prožit tuto hru v jejich mateřském jazyce a pomoci jim lépe pochopit příběh a charaktery. Proto jsem se rozhodl spojit síly s rodinou, kamarády a vytvořit pro hru český dabing spolu s Markem Pilgerem a dalšími talentovanými lidmi,“ říká o vzniku projektu Komňacký.

Jako jeden z hlavních důvodů, že se dabing dostal až tak daleko, byl především zájem fanoušků. „Čekali jsme velký zájem, ale rozhodně ne tak velký. A to byl ten hlavní motor, proč jsme to dotáhli až do tak megalomanského projektu, jako je nadabovat ve volném čase tak rozsáhlou hru,“ říká o zájmu fanoušků režisér a zvukař Marek Pilger.

Při pohledu na obsazení postav se nevyhneme známým jménům, jako jsou například Richard Wágner, Jan Přeučil, Petr Gelnar, Barbora Zychová a v neposlední řadě i samotný tvůrce hry, Daniel Vávra. Sehnat hvězdné obsazení ale nebylo tak těžké, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Bylo to vlastně docela jednoduché. S mnoha herci se známe osobně a Kingdom Come je známá značka a dost lidí tento projekt oslovil. Setkali jsme se samozřejmě i s odmítnutím, někdy až dost ultimátním. Někteří herci o hře vůbec nevěděli, a tak jsme museli projekt představit. Reakce byly různorodé. Pak byli tací, kteří byli nadšení a také se našli herci, kteří se ozvali sami,“ říká Pilger.

Vytvořit tak velký projekt rozhodně není jednouché a za to tvůrcům i celému týmu patří obdiv mnoha hráčů. „Technicky to nebylo tak náročné. Samozřejmě, kdyby měl ve studiu každý z režisérů svého vlastního zvukaře, finální kvalita by byla na vyšší úrovni. Vše se ale odvíjí od financí a ty se odvíjely od toho, jak nás podpořili fanoušci na našem transparentním účtu,“ sdílí o průběhu Pilger. Fanoušci mají stále možnost projekt podpořit na oficiálních stránkách.

Postupem času se z fanouškovského dabingu pro některé stala jejich celodenní náplň. Není se čemu divit, když si uvědomíme, jak je hra rozsáhlá a kolik toho bylo potřeba udělat. „Zabralo to hromadu času. Musel jsem si vzít veškerou dovolenou a sem tam odběhnout natáčet nějaký externí projekt, abych se uživil. Já i Artur jsme to dělali zadarmo, teprve až nyní po dokončení z toho jde nějaká finanční odměna i nám,“ svěřil se Pilger.

Plány se samozřejmě postupem času měnily a situace se vyvíjela. Nemalou podporou pro tvůrce byla i přízeň samotných vývojářů. „Přízeň vývojářů nám pomohla neskutečně. Bez ní bychom byli přibližně v půlce celého projektu. Hlavním cílem je nyní dabing do hry dostat oficiální cestou, což provází řada kroků. Odevzdáme hotový produkt studiu Warhorse a ti to případně konzultují s vydavatelem, poté se čeká na schválení. V oficiální cestu jsme doufali od začátku, bohužel stále nevíme, jak to dopadne,“ říká Pilger.

Mimo dabování cutscén a hlavních dialogů hra této velikosti obsahuje i mnoho druhotných zvuků. Vzhledem k tomu, že se jedná velký otevřený svět, tak každá postava, na kterou narazíte, na vás zvukově reaguje, ať už heknutím, či pozdravem. Jiná, například spící NPC, která chrápou, se musela dabovat také. „Chrápání, broukání, pískání, reakce na zásah zbraní a mnoho dalšího. To vše jsme museli udělat.“ Jiné vlastnosti zvuku, jako například nářečí, či přízvuk už ale vzhledem k podmínkám nebylo možné udělat. „Většina herců dabuje více postav a mají společné repliky. Z toho důvodu by to bylo nereálné každé postavě ještě přidělit přízvuk. Jediný, kdo má změnu hlasu je Fricek, kterého dabuji já. Ale i tam nastává někdy problém. Fricek domluví svým typickým chraplavým hlasem a po skončení dialogového okna odpovídá ‚měj se‘ krásným jemným hlasem,“ sdílí s pobavením Pilger. Postprodukce samotná nebyla hračka. Bylo potřeba sjednotit zvuk ze tří studií a u toho promazávat špatné nádechy a podobné nedokonalosti.



Všem, kdo se na tomto projektu podíleli nezbývá než poděkovat. Sami tvůrci jsou s výsledkem spokojeni. „Byl to náročný projekt, ale díky spolupráci a úsilí celého týmu se nám podařilo ho dokončit a byl jsem velmi pyšný na výsledek,“ říká Komňacký. Realizace takového projektu může také otevřít dveře k dalším spolupracím a pracovním nabídkám, jak ostatně říkám i sám Marek Pilger. „V mezičase jsem režíroval voiceover pro jednu VR hru. V plánu je také dabing pro jednu slovenskou hru od jednoho z fanoušků.“