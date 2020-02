Kingdom Come: Deliverance zdarma - unikátní příležitost získat hru bezplatně!

Na Epic Games Store se od minulého roku každý týden rozdávají hry zdarma. Ten následující to zase jednou bude něco pořádného. Do nabídky přijde česká hra Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios. Stačí si ji v obchodě aktivovat a v knihovně už vám zůstane napořád.

Kingdom Come: Deliverance je středověké RPG zasazené do 15. století našeho letopočtu. Zahrajete si za Jindřicha, syna zdejšího kováře. Po nájezdu armády žoldáků ale musí svůj domov opustit. Jediné, co mu zbylo, je meč vyrobený jeho otcem. Dává si za cíl vypátrat ty, kdo za útokem stojí.

Vývojáři si dávali záležet na tom, aby se jejich výtvor co možná nejvíce blížil realitě. Znát je to hlavně při pohledu na budovy, krajinu a historické reálie jako takové. Docela unikátní pak je i zdejší soubojový systém, který není jen o zběsilém klikání myší.

Nabídka na Epicu zahrnuje pouze základní hru. Pokud chcete mít kompletní zážitek, budete si DLC obsah muset dokoupit. K dispozici bude i Royal Bundle, ve kterém najdete všechna DLC pěkně pohromadě. Akce bude trvat od 13. do 20. února.