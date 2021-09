Kingdome Come: Deliverance i Total War: Rome se dočkají předělávky na deskové hry

S deskoherními adaptacemi úspěšných herních titulů se v poslední době roztrhl pytel a společně se Skyrimem se můžeme nově těšit na předělávku Total War: Rome i české pecky Kingdom Come: Deliverance. Obě hry zamíří prvně na crowdfundingovou platformu Gamefound.

V deskových hrách se točí miliony dolarů a mezi nejvýdělečnější patří právě různé adaptace počítačových her se silnou značkou. Dočkali jsme se tak již dvou kousků Bloodborne (obě přitom vyšly česky), jednoho Horizon Zero Dawn, ale třeba i God of War a blíží se i Zaklínač. Jejich kvalita je přitom kolísavá, obliba ale nikoli.



Více obrázků prozatím tvůrci neukázali

Aktuálně tak došlo k oznámení dvou titulů, a to Total War: Rome a Kingdom Come: Deliverance. První se zaměří na co nejpřesnější předělávku počítačové předlohy – očekávat tak můžete velké bitvy, ale správu vaší ekonomiky. Tvůrci uvádí, že se snažili vytvořit středně náročnou strategickou hru, kterou odehrajete do tří hodin, což je v rámci této kategorie poměrně krátká herní doba. Větší detaily nejsou prozatím známy, stejně jako start kampaně. Ta se odehraje v tomto roce na crowdfundingové platformě Gamefound, kde si nyní můžete prohlédnout náhled kampaně a přihlásit se k odběru novinek.

Kingdom Come: Deliverance přinese brněnské studio

Pro nás možná zajímavější je druhý titul, a to Kingdom Come: Deliverance. Nejen, že se jedná o předělávku hry pocházející z Česka, vytváří ji ale i místní tvůrci. Konkrétně se jedná o brněnský Boardcubator, který stojí za několika úspěšnými kampaněmi, převážně ale na menší hry, jako je třeba Project L či Space Race.

A co můžete od hry očekávat? Tvůrci slibují velkou kooperativní kampaň pro 1–4 hráče, přičemž partie by měla zabrat 90 až 150 minut. Páteří hry bude mobilní aplikace, která vám bude určovat rozestavení v rámci jednotlivých scénářů a provázet vás příběhem. Díky tomu bude možné, aby svět reagoval na vaše herní rozhodnutí a hlavně není nutné listovat velkými knihami s úryvky příběhů. K tomuto řešení, kombinace aplikace a deskové hry, se v poslední době uchyluje čím dál více studií.

Více detailů, stejně jako u předchozího oznámení, prozatím není známo. Samotná hra by se podporovatelům měla do rukou dostat až v roce 2023, kampaň samotná by měla odstartovat až příští rok. U takovýchto projektů se ale nejedná o žádnou výjimku – samotné hry se oznamují i měsíce dopředu před samotnou kampaní.

Bitva o miliony dolarů

V rámci světa deskových her nyní zuří boj mezi klasickým webem pro komunitní financování, tedy Kickstarterem, a novým vyzyvatelem, Gamefoundem. Za ním stojí velké polské vydavatelství Awaken Realms, které přineslo takové hity, jako je This War of Mine, Nemesis či Tainted Grail. Jejich hry přitom běžně v rámci kampaně vyberou několik milionů dolarů a tak se rozhodli vytvořit vlastní platformu přímo pro deskovky s lepšími funkcemi a nižšími poplatky. Tu otevřeli nyní i pro ostatní a prozatím to vypadá, že se daří přitahovat velké tituly.

První velkou kampaní byla na jejich vlastní hru, ISS Vanguard, která vydělala 4,9 milionu dolarů, následující kampaň od studia Portal Games na hru Robinson Crusoe pak 2,5 milionu. Na Gamefound zamíří i deskovkový Skyrim a chystá se i Lords of Ragnarok, nástupce v zahraničí populárního Lords of Hellas.

Nespí ale ani samotný Kickstarter a postupně přidává novinky, které přinesl právě Gamefound – a to hlavně možnost výběru doplňků přímo v rámci kampaně. Navíc má výhodu zavedeného prodejního kanálu. Narazit jste zde v nedávné době mohli třeba na kostky Orlog z Assassin's Creed Valhalla či 6: Siege – The Board Game.