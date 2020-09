Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning - remasterem nezarmoutíš | Recenze

Co baví Klasická hratelnost

Velké množství obsahu

Rozlehlý herní svět Co vadí Minimální posun vpřed

Titul působí zastarale

Tisíc korun je přeci jen dost 6 /10 Hodnocení

Milovníci staré školy, radujte se. Máme zde další remake/remaster, či o co se vlastně jedná. Někteří z vás ještě možná pamatují na ne úplně špatné RPG Kingdoms Of Amalur: Reckoning z roku 2012, o které se postaralo později bankrotující 38 Studios. Ačkoli tato existence nebyla úplně nejslavnější, nějakou tu stopu v herním světě přece jen vývojáři zanechat dokázali. O osm let později se jejich odkaz pokouší oživit všestranné THQ, respektive Kaiko Games, kteří se pravděpodobně z dlouhé chvíle rozhodli Kingdoms Of Amalur: Reckoning přivést k životu na současnou generaci konzolí.

Nenápadný hráč

Nejsme tak úplně přesvědčeni o skutečnosti, že věnovat čas zrovna remasteru KOA je ten nejlepší nápad, každopádně jistě se najdou zástupy hráčů, kteří na tento titul nedají dopustit. Co si však musíme hned na začátku přiznat, rozhodně se tady nebavíme o nějakém kultu nebo snad legendě.



Tvorba vlastní postavy nesmí chybět

Kingdoms Of Amalur: Reckoning ve své době bylo povedeným RPG, ale to je tak vše. Ostatně původní recenzi můžete očíhnout níže. Ve své době byl titul oceňován zejména pro výbornou hratelnost, parádní soubojový systém, líbivou pohádkovou grafiku či velký herní svět.

Naopak kritika se snášela zejména na generičnost úkolů či slabší dabing. Tím zajímavějším byl potom poutavý a výpravný příběh, který je pochopitelně hlavním pilířem i po letech. Po krátké tvůrčí pasáži se s vlastním hlavním hrdinou probouzíte na smrduté haldě mrtvol. Kde jste a co tady děláte je pochopitelně záhadou, kterou budete muset rozluštit.



Po grafické stránce jde o výrazně stylizované dílo

Příběh vychází z pera fantasy spisovatele R. A. Salvatora a popisuje tajemství magického Amaluru. Jedná se tak o silně výpravnou fantasy plnou válek, magie a snahy o získání nesmrtelnosti. Ve své podstatě jde o klasicky střižený RPG zážitek. Oproti konkurenci možná mírně nevýrazný, přesto však klasický.

Pěkně pohromadě

Hlavní příběhová linka je pochopitelně doplněna řadou nejrůznější questů, které dokáží herní dobu nafouknout ke skutečně závratným číslům. Hlavní výhodou remasterované verze je, jak už bývá zvykem, souhrn celé kolekce, tedy včetně DLC. Díky této skutečnosti se jedná o opravdu bohatý balíček, který dokáže z vašich životů ukousnout klidně i stovku hodin. Otázkou však je, jestli si tohle vlastně přejete.



Dialogů si užijete více než dost

Je zvláštní, jak u každého titulu zakoušíme časový posun vpřed naprosto jiným způsobem. Existují hry, které jako by nestárly, a i po jedné dekádě vypadají v rámci možností fantasticky jak z hlediska grafického zpracování, tak zejména z pohledu hratelnosti. Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning, jak se ostatně remasterovaná verze označuje, však představuje přesný opak a ukazuje nám, jak se hraní během těch několika let změnilo.



Hratelnost zůstala nezměněná

Herní mechaniky zestárly, staly se nepohodlné a místy i křečovité. Na druhou stranu, jelikož původní hra byla v oblasti hratelnosti nadprůměrná, propad možná nepůsobí úplně tak katastrofálně. Souboje jsou i na dnešní dobu svižné a dynamické, na RPG vlastně až nezvykle. K dispozici jsou pochopitelně slabé a silné útoky, úskoky, blokování či používání magie. Celý systém je víceméně komplexní, i když z dnešního pohledu možná trochu zastaralý.

Když DLC nestačí

Příběh, hratelnost, soubojový systém, množství vybavení, propracovaný strom dovedností… to jsou všechno zásadní body kvalitního RPG, musíme si přiznat, že jde o prvky, které si remaster převzal ze své původní podoby. Hlavním smyslem remasteru je titul povýšit a obdařit ho nějakou to přidanou hodnotou. Otázka tedy zní, v čem se Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning liší od svého osm let starého originálu?

Ve své podstatě se jedná o solidně odvedenou práci, která by se dala označovat s klidem jako port na současnou generaci konzolí s mírně vylepšenou grafikou.

No, není toho věru příliš. Tak v první řadě jsme zmiňovali kompletní balíček včetně veškerých dostupných DLC. To je zkrátka něco, co by se na klasický remaster skutečně slušelo. Zásadní proměnou si potom prošla grafická stránka hry. Vývojářům posun směrem vpřed upřít nelze, ale stále jde spíše o nějaké to vyhlazení, doostření apod. Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning tak po grafické stránce rozhodně nové hráče neohromí.



Novinek bohužel remaster příliš nepřináší

Ba naopak, právě grafická stránka remasteru funguje jako utvrzení ve skutečnosti, že dříve se zkrátka hrálo jinak. Ve finále si tak postupně uvědomuji, že tento remaster si nové hráče zkrátka nezíská a je určen výhradně pro „pamětníky“. Ve své podstatě se jedná o solidně odvedenou práci, která by se dala označovat s klidem jako port na současnou generaci konzolí s mírně vylepšenou grafikou.