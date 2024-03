Klasika Simon The Sorcerer se po 30 letech vrátí s prequelem. Sarkastický kouzelník se podívá na PC i konzole

Zlatý věk adventur nám přinesl spoustu skvělých titulů. Mezi nimi byla i komediální série Simon The Sorcerer. Ta se po více než 30 letech od vydání prvního dílu vrací na scénu s dílem Origins. Prvotní oznámení přišlo už před dvěma lety, ale nyní už víme, že se vydání dočkáme letos a rovnou jsme dostali i pořádnou ukázku.

Mladý Simon se s maminkou stěhuje do nového domova. Čeká ho tam ale nečekané překvapení. Staré zrcadlo ho vcucne do kouzelného světa, kde se jemu samotnému do rukou dostanou magické schopnosti. Jelikož jde o prequel, tak nováčci, kteří předchozí díly nehráli, nebudou mít s pochopením příběhu nejmenší problém. Oproti tomu znalci budou poznávat staré známé čaroděje a Origins odkryje nové kapitoly jejich minulosti.

Žánrově půjde i tentokrát o adventuru v tom nejklasičtějším střihu. Budeme řešit hádanky a klábosit s desítkami postav. To vše se bude odehrávat v ručně kresleném světě. Hlavně ale doufáme, že si Simon zachová svůj sarkastický humor, který ho provázel už od prvního dílu.

Předloni se návrat na scénu podařil sérii Monkey Island a opravdu doufáme, že stejně tak to dopadne i v tomto případě. Konkrétní datum vydání zatím není známo, ale Simon The Sorcerer Origins si budeme moci zahrát vedle PC také na PS4, PS5, na Xboxu One a Series S|X a také na Switchi.