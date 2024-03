Klasiky, jako Command & Conquer nebo Dungeon Keeper, nově najdete na Steamu. Všechny jsou zlevněné

EA není první společností, která stále více upouští od vlastního obchodu pro digitální distribuci. Na Steamu se v posledním roce začaly objevovat i novinky od Activision Blizzardu a svoji knihovničku můžete nově rozšířit o devítku klasik právě od EA. S vydáním šla každá z nich rovnou do výprodeje, který trvá do 21. března.

Největším lákadlem je rozhodně Command & Conquer: The Ultimate Collection za necelých 10€. Ta zahrnuje vše od prvního dílu až po C&C 4: Tiberian Twilight. Nepřijdete ani o obsah z datadisků ke starším dílům. Pokud máte zájem jen o některé z nich, tak lze každý koupit i samostatně.

Fanoušci strategií také jistě ocení Populous, ve kterém si spíš než na velitele armády zahrajete na boha. Ve výčtu nechybí ani ikonický Dungeon Keeper, kde se staráte o vlastní kobky. Kromě toho bychom ale vypíchli hlavně akční adventuru The Saboteur, která nás zavede do Paříže ve 40. letech minulého století. V roli irského mechanika Seana Devlina se vydáme na cestu pomsty proti nacistickému plukovníkovi. Sabouteur je unikátní svojí variabilní barevnou paletou. Z počátku je vše černobílé, ale s opadáváním okupačních sil se do světa postupně vracejí barvy.