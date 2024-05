Klasiky z PlayStationu 2 jsou nově součástí PS Plus Premium. Knihovnu rozšíří také hry pro virtuální realitu

Dnešním dnem odstartovala každoroční akce Days of Play, během které si můžete pořídit hardware PlayStationu a řadu her za nižší ceny. Součástí jsou opět i české obchody. Zlevněný je například letošní Rise of the Ronin (1 199 Kč) nebo loňský Spider-Man 2 (1 199 Kč), ale došlo i na řadu dalších titulů i samotné konzole nebo headset PS VR2. V tomto článku se ale budeme věnovat něčemu jinému. Spolu se spuštěním akce Sony oznámilo novinky pro jejich předplatné PlayStation Plus.

Nejvíc z nich budou těžit předplatitelé s variantou PS Plus Premium. Konečně se do katalogu her dostávají také klasiky z druhého PlayStationu. Tato konzole má neskutečně bohatý katalog a doufáme, že další kousky budou přibývat. První trojice dorazí 11. června, přičemž jednoznačně největší peckou je Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, klasická akční plošinovka, která už je dlouho na aktuálních platformách nedostupná.

Nabídka her z PlayStationu 2 (od 11. června) Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus Nabídka her pro PS VR 2 (od 6. června) Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 1 & 2

Společně s tím knihovnu rozšíří také nabídka her pro PS VR2. Od 6. června bude k dispozici pět různých titulů. Z nich bychom doporučili hlavně nádherný zážitek Before Your Eyes. Fanoušci Živých mrtvých určitě nepohrdnou The Walking Dead: Saints & Sinners. Rozšíří se ale i nabídka her z PS4 a PS5, ke které máte přístup i s variantou PS Plus Extra. Sem přibyde třeba námořní dobrodružství Dreadge.

Zároveň rovnou byla odhalena trojice titulů, které dostanou v červnu úplně všichni předplatitelé. SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake je výborná novodobá 3D skákačka, která vám ukáže zatím neprozkoumané části podvodního světa. Streets of Rage 4 vám pak ukážou zač je toho loket. Pokud ale máte rádi spíš profesionálnější bitky, sáhněte raději po AEW Fight Forever.

Pokud jste si teprve chtěli předplatné pořídit, teď je ideální příležitost. Nováčci mají na 12měsíční PS Plus 30% slevu. Pokud už máte předplacené Essential, můžete upgradovat na Extra se slevou 25 %, nebo na Premium se 30% slevou. Stačí zamířit na oficiální stránky a hned uvidíte, jaké jsou vaše možnosti.