Klauni zabijáci dostanou vlastní herní adaptaci. Půjde o survival horor pro více hráčů

Své hry se začátkem příštího roku dočká další filmová klasika z 80. let minulého století.

Film Klauni zabijáci můžete znát také jako Killer Klowns from Outer Space. Tenhle horor o mimozemské invazi klaunů se na začátku roku 2023 podívá do herního odvětví s multiplayerovým survival hororem Killer Klowns from Outer Space: The Game, ve kterém si budeme moci zahrát jak za klauny, tak za přeživší.

Do městečka Crescent Cove vpadne trojice klaunů, kteří spolupracují na tom, aby sklidili co největší část zdejšího obyvatelstva. Každý z nich má ikonické schopnosti a nechybí ani široký arzenál zbraní. Přeživší jsou rozděleni do různých herních tříd a vydávají se do města najít cenné vybavení, které vám pomůže v boji proti klaunům.

Při hře 3 vs 7 se podíváte do různých lokací města. Mapy mají být náhodně generované, což má zajistit dostatečný potenciál znovuhratelnosti. Vývojáři slibují nové pojetí hororového žánru. Po vydání navíc plánují přidávat nové výzvy, mapy, postavy a další obsah. Pokud se chcete do hraní pustit co nejdřív, můžete se přihlásit do bety na oficiálních stránkách hry. Klauni zabijáci by pak v plné verzi měli dorazit na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X.