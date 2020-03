Knighthood: komplexní RPG do kapsy | Recenze

Co baví Grafická stylizace

Množství hrdinů

Zábavná hratelnost

Široká škála možností Co vadí Hrozící stereotyp

Hektický začátek 8 /10 Hodnocení

Vývojářské studio King má na svém kontě již více než dvacet hratelných titulů. Při bližším zkoumání ovšem rychle zjistíme, že povětšinou cílí na mladší publikum. Často se točí okolo sbírání sladkostí, přemisťování kostiček či pečování o záhonky. Nic proti podobně laděným hrám, každopádně touto cestou lze díru do světa udělat jen stěží. A proto do herního obchodu přichází novinka Knighthood, která se oproti předchozím titulům liší jak komplexností, tak i zaměřením.

Rytíři nevymřeli

Jak jistě nikoho nepřekvapí, hrát budeme za rytíře. Knighthood lze charakterizovat jako RPG titul s tahovými souboji a velkým množstvím herních možností. Koncept hratelnosti je přitom veskrze jednoduchý a díky bohatosti i překvapivě zábavný. Jak tomu u dobrých RPG bývá, vše začíná vytvořením vlastní postavy. Nejde zde o přerozdělení dovednostních bodů a zkušeností, umožněna je pouze vizuální customizace. Již v tento moment do popředí velice nápadně vystupuje silná grafická stylizace.

Knighthood lze charakterizovat jako RPG titul s tahovými souboji a velkým množstvím herních možností

Prim hrají syté barvy, minimální stínování a jednoduché tvary. Na jedné straně tu tak máme chytrou snahu skrýt pod takový způsob grafického ztvárnění nižší finanční rozpočet studia, na straně druhé ale také poměrně charismatický výsledek, který díky historickému fantasy zasazení koketujícímu s legendou titulu opravdu sedí. Po grafické stránce tak vývojářům netřeba nic vyčítat, titul nabízí detailní lore a bohaté efekty.



Výrazná grafická stylizace působí přirozeně

Z minima vyždímali maximum, navíc v hodně přirozené rovině. Celek navíc doplňuje řada povedených animací. Díky tomu není Knighthood na provoz nikterak náročný, běží plynule a se spolehlivou odezvou. Zahřívání mobilního telefonu se ovšem nevyhnete. Alespoň tedy Huawei P30 Lite se při delším hraní proměnil v teplou cihličku, výkonnější stroje jako Huawei P30 či Sony Xperia XZ2 Compact nabízí dokonce i vyšší možnosti grafického nastavení. Stále však ukočírují titul naprosto bez problémů a ani se moc nezapotí. Jen musíte počítat se žroutem baterie.

S vytvořenou postavou vstoupíte do řádu rytířů a vydáte se na záchranu světa v ohrožení. Herní náplní ovšem není putování světem a plnění nejrůznějších questů, ale točí se okolo soubojů s rozmanitými nepřáteli. Hlubší příběh rozhodně nehledejte, pouze zasazení do širšího kontextu. Tou nejdůležitější skutečností je fakt, že se stáváte rytířem vybaveným magickou rukavicí plnou tajemné síly.

Mágové, goblini a ti další

Po herní mapě postupujete od vesnice k vesnici a stavíte se tváří v tvář nejrůznějším skupinkám nepřátel v několika kolových soubojích. Ty se uskutečňují tahovým způsobem. K dispozici je základní útok či útok magickou rukavicí. Využívat ovšem lze i schopností hrdinů, které si před každým levelem hráč volí. Jde vlastně o alternativu ke klasickým speciálním schopnostem. Tento způsob je však o mnoho zábavnější a především variabilnější. Po nabití magické rukavice je navíc připraven zdrcující útok uskutečňován skrze jednoho ze zvolených hrdinů, kteří se k vám během poutě přidají.



K dispozici je velké množství hrdinů se speciálními útoky

Přestože herní náplň může na první pohled působit ploše až primitivně, opak je pravdou. Knighthood totiž nabízí poměrně sofistikovaný způsob hratelnosti postavené na základech klasických her na hrdiny. Klíčové je levelování postavy, upgradování vybavení, volba zbraně, volba hrdiny apod. Nepřátelé jsou rozděleni do několika tříd, na každou platí jiná zbraň a jiné speciální schopnosti. Upgradování je nezbytnou součástí hratelnosti nejen v případě hlavního hrdiny, ale také u jeho pomocníčků.

Základem úspěchu je variabilní a uvážlivé hraní, které se nesoustředí jen na jednu sadu vybavení či stále stejné hrdiny

Základem úspěchu je variabilní a uvážlivé hraní, které se nesoustředí jen na jednu sadu vybavení či stále stejné hrdiny. Důležité je respektovat rady a doporučení, sledovat bestiář a studovat slabé stránky nepřátel. Narazit můžete na mágy, gobliny, bestie, nemrtvé nebo například psance. Co se samotných hrdinů týče, těch budete mít k dispozici opravdu mnoho. Každý z nich má jiné schopnosti, základem je poznávat jejich přednosti a využívat je ve správný čas. Někteří vás mohou vyléčit, jiní útočí na blízko, další zase vysílají plošný útok. Pohyby hrdinů jsou navíc doprovázený pohlednými animacemi, které se jen tak neomrzí.

Jednoduše, ale obsáhle

Možností v oblasti RPG prvků hra nabízí velké množství. Vybavení můžete nakupovat, vyrábět, upgradovat, prodávat, rozebírat, do hry navíc vstupují nejrůznější runy apod. Zapomínat ale nesmíme ani na sběr klíčových surovin, bez kterých nelze levelovat. Mimo to jsou k dispozici také magické truhličky nabízející nejrůznější cennosti. A nešlo by to ani bez denní odměny či obligátního obchůdku, kde můžete utratit reálné peníze. Zde musíme pochválit velmi vyváženou monetizaci. Prakticky všechno lze ve hře odemknout obyčejným hraním a nemusíte se ani moc zapotit, na což tvůrců patří velký palec nahoru. Především u tak komplexních RPG titulů je to stěžejní a jsme rádi, že Knighthood nezklamal.



Titul je skutečně obsáhlý a v začátku hutný

Velký důraz je kladen i na sociální stránku a propojení s ostatními hráči. V celkovém pohledu se tak Knighthood krátce po spuštění začíná proměňovat ze zdánlivě primitivní hříčky do poměrně komplexní záležitosti. Obsah je dávkován postupně a nenápadně, stejně tak jako informace o možnostech. Mimo hlavní příběh lze plnit vedlejší questy, účastnit se speciálních soubojů s bossy anebo vstupovat do arén, kde se uskutečňují řežby s jinými hráči na podobné úrovni. V arénách nejsou k dispozici klasičtí hrdinové, ale bojovníci z řad výše zmíněných tříd.

Co se obchodního modelu týče, Knighthood je typickým zástupcem free-to-play titulu s mikrotransakcemi. Nakupovat lze jednotlivé hrdiny, krystaly nebo například magické truhly s vybavením. Jedná se však o možnost, nikoli o nutnost. Titul je v poklidu hratelný i bez skutečných investic. Pozor je třeba si jen dávat na staminu, která hráče pouští do jednotlivých levelů. Hra si při vstupu do každého boje ukousne určitou porci staminy, která oproti tomu neustále automaticky přirůstá. Při delším hraní tak mohou nastat momenty, kdy budete muset zkrátka hru vypnout a počkat hodinku na dobití.

Ani v oblasti ovládání titulu nelze nic vyčítat. Hru lze ovládat jedním prstem, zobrazení je koncipováno výhradně na výšku. Mnohem důležitější, než šikovnost rukou je zde strategické plánování a čas, který své postavě chcete věnovat. Ale pozor, přestože jsou souboje a všechno to levelování opravdu zábavné, přece jen hrozí, že se po určité době dostaví nějaký ten stereotyp. Do té doby ovšem bude hra pro většinu hráčů opravdu příjemnou záležitostí.

Verdikt Knighthood je vcelku povedený titul, který své přednosti odhaluje postupně. Pod zdánlivě primitivní animovanou hříčkou se totiž skrývá zábavná o poměrně obsáhlá hra na hrdiny. Titul nabízí skutečně hodně možností, ale především návykovou a rychlou hratelnost. Díky svému charakteru poslouží jak pro rychlé bleskové hraní (čekání na autobus), tak i jako spolehlivý zabiják času na deštivé večery. Zamrzí snad jen snaha neustále nabízet placený obsah. Přestože obsah je dávkován postupně a opravdu s rozvahou, k obavám nutno přiřadit také reálnou možnost stereotypu.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.