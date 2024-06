Kniha o umění klasických adventur vyjde v češtině. Rozroste se o kapitolu věnovanou tuzemským žánrovkám

V zahraničí vzniká spousta knih věnovaná hrám, ať už historii či vývoji. Mezi nimi mají díla anglického vydavatelství Bitmap Books velkou popularitu. Nakladatelství Xzone Originals jejich nejprodávanější knihu Umění klasických adventur - Historie point and click her vydá letos v říjnu v českém překladu s velmi příjemným bonusem. Kromě původního obsahu přibyde nová kapitola, která se bude věnovat český klasickým adventurám. Předobjednat si ji můžete na webu Xzone za 1 190 Kč.

Xzone už má zkušenosti s vydáváním knih. Z posledních let od nich můžete znát O hrách a lidech a 50 let videoher, které vznikly ve spolupráci s časopisem Level. Tentokrát to ale bude poprvé, co se pouští do překladu zahraniční publikace. Formátem bude česká verze totožná s originálem. Můžete tedy očekávat tisk na kvalitním papíru a pevnou vazbu se stříbrnou ražbou.

Důležitá je ale především náplň. Autoři dali dohromady adventury, které vyšly mezi lety 1986 a 2021. Najdeme tady známé kultovní záležitosti, jako Secret of Monkey Island, Full Throttle nebo Blade Runner. Řada přišla ale i na méně známé kousky či výtvory nezávislých vývojářů. Detaily o hrách a spoustu obrázků doplní rozhovory s tvůrci. Vedle Rona Gilberta nebo Tima Schafera tady máme i české zastoupení v podobě Jakuba Dvorského ze studia Amanita Design.

Přeložená bude kniha se vším všudy, ovšem některé výrazy se musely zachovat v původním jazyce. „Občasným anglicismům se nedá úplně vyhnout, stejně jako zachování anglických slovíček, na kterých jsou postavené některé specifické jazykové hříčky a vtipy,” řekl editor Pavel Skoták. Překladatelka Hana Machalová mu sekunduje s tím, že pokud se jim anglické termíny nepodařilo nahradit, tak je čtenáři více dovysvětlí, aby pochopil text se vším všudy.