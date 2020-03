Kniha The Art of Ghost of Tsushima vás vezme do zákulisí vývoje

Společnost Dark Horse Books ve spolupráci se studiem Sucker Punch Productions včera představili unikátní artbook ke hře Ghost of Tsushima. Tato krásná kniha je inspirována tradiční japonskou estetikou a zaznamenává tvorbu videohry Ghost of Tsushima.

Artbook nám podrobně ukáže detaily rozsáhlého a exotického prostředí s elegantními ilustracemi postav, překrásnou krajinou a mimo jiné i techniky boje samurajů. Podíváte se i na nádherné cut-scény, které musely dát kopu práce.

The Art of Ghost of Tsushima si můžete předobjednat společně se hrou. Tuto krásnou, 208-ti stránkovou uměleckou knihu si můžete předobjednat i samostatně za 49,99 $, například na Amazonu.