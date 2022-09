Kniha The Art of Mafia Trilogy míří do prodeje. Podívejte se do zákulisí vývoje

Pro všechny pravé fanoušky je tu nová kniha s celou řadou zajímavých poznatků a artworků.

K příležitosti 20. výročí série jde do prodeje unikátní artbook The Art of Mafia Trilogy, ve kterém si čtenář prohlédne celou sérii Mafia od prvních vývojářských krůčků až po současnost. Mafia je jeden z prvních velkých titulů, který dobyl také zahraniční trhy a zasadil ČR do videoherní mapy světa. Spolu s dvojicí následujících pokračování série prodala miliony kusů po celém světě.



Nahlíží do její spletité historie a fanoušky nadchne i některými dosud nezveřejněnými materiály. Fanoušci se mohou těšit na 236 nabitých stran, na kterých najdou nejen nádherné concept arty, ale například i historické fotografie z vývoje.

V úvodu knihy fanouškům představí detaily o vývoji a následném vzestupu hry Roman Hladík, generální manažer společnosti 2K Czech. Zatímco zakončení knihy si vzal pod křídla Petr Motejzík, Art Director Mafia: Definitive Edition.



Artbook vzniká v úzké spolupráci se studiem Hangar 13, které pracovalo nejen na hrách Mafia 3 a Mafia Definitive Edition, ale najdeme v něm i řadu veteránů z celé historie série. Jejich zkušenosti a vhled jsou pro knihu nepostradatelné.

Zdroj: TZ