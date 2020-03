Kniha The World of Cyberpunk 2077 předběhne hru v červnu

Na Cyberpunk 2077 se všichni těšíme jako na smilování boží. Než se však do světa vydáme, budeme si moci rozšířit znalosti o pozadí a loru novou knihou. The World of Cyberpunk 2077 si budete moct přečíst už 17. června.

Knihu napsal Marcin Batylda a o vydání se postará známé vydavatelství Dark Horse Books, samozřejmě ve spolupráci s CD Projekt Red. Podle nich je lore Cyberpunku "bohatým světem s obsáhlým příběhem".

"Dozvíte se vše o historii neonově zbarvených čtvrtí Night city," pokračuje popis. "Prozkoumejte kybernetiku, zbraně, postavy a další prvky Cyberpunku 2077."

Kniha obsahuje 192 stránek podrobných informací o hře. V současné době je cena nastavena na 39,99 USD a lze ji zakoupit přes Amazon, Barnes and Noble, Booksamillion, Indigo a obchody na Indieboundu.

Cyberpunk 2077 má vyjít 17. září 2020 a podle všeho odložen již podruhé nebude. Zahrajete si ho na PS4, Xbox One, či PC, později i na Google Stadii.