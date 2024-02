Kodžima pracuje na špionážní akci pro PlayStation. Vývoj se naplno rozjede až po Death Stranding 2

Kodžima rozproudil vody herního průmyslu novou ukázkou z pokračování Death Strading, kterou můžete zhlédnout v našem středečním souhrnu. Zároveň ale přišlo také další oznámení. Ve spolupráci s PlayStationem jeho studio vytvoří novou špionážní akci, která má zbořit hranice mezi hrou a filmem.

Její pracovní název je Physint. Po Death Strandingu a OD, které připravuje pro Microsoft, půjde tedy o třetí úplně novou značku, která v Kojima Productions vznikne. Spolupráce s PlayStationem se nemá týkat jen herního odvětví, platí to také pro filmové Columbia Pictures a Kodžima také zmínil hudební tvorbu spadající pod Sony.

Physint má být zkrátka špionážní hra nové generace. To je myšlené nejen tak, že má posunout žánr kupředu, ale zároveň je dost pravděpodobné, že ho uvidíme až na dalším PlayStationu. Vývoj se totiž naplno rozjede až po dokončení Death Stranding 2: On the Beach. Jelikož se jeho vydání chystá na příští rok, tak Physint má ještě pěkných pár let vývoje před sebou.