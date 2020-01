Kodžima se chce věnovat menším hrám i žánru manga

Hideo Kodžima je vizionářem herního průmyslu, který si svoji pozici vydobyl především revolučními projekty a specifickým stylem. Ani ve svých šestapadesáti letech očividně vývojář nemá v plánu zůstat v zaběhnutých kolejích a i nadále bude přinášet zážitky z dosud neprobádaných oblastí.

Už dříve se Kodžima nechal slyšet, že by rád pracoval na filmové tvorbě a teď se seznam jeho snů rozšiřuje i o práci na epizodických hrách. Místo šedesátihodinového maratonu bychom se tak tentokrát mohli od Kodžimy dočkat příběhového zážitku na pokračování. Nemusíte se ovšem bát, že by se Kojima Productions už nedělali i velké AAA kusy. V jejich plánu je totiž údajně rovnou několik projektů v čele s další velkou záležitostí. O co konkrétně půjde se ale nejspíše dozvíme až za pořádně dlouhou dobu. Přece jenom právě Kodžima umí být tajemnější než kdokoliv jiný na herním trhu. A jestli patříte mezi fanoušky manga komiksů, určitě vás může potěšit také to, že Kodžima by prý velmi rád se svým parťákem Yojim Shinkawou pracoval také na zbrusu nové manze.

Death Stranding mají za sebou zatím pouze hráči na PS4 a Kodžima si nakonec zřejmě vydupal, že hra vyjde i na PC. Jestli i vy nemáte doma konzoli od Sony, budete si moci vychutnat Kodžimovu poslední pecku už letos v létě.