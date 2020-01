Kodžima startuje práce na novém projektu, o horor ale nepůjde

Death Stranding se už nějakou dobu ohřívá na trhu a mistr Kodžima už se pilně připravuje na svůj další projekt. Fanoušci hororového Silent Hillu, kteří doufali v jeho duchovního nástupce, ale bohužel prozatím nejspíše zůstanou bez své modly. Kvůli rozporům s Konami totiž Kodžima nemůže vyrazit za stejnou značkou a mělo by tedy jít o horor zcela nový, pokud už by se tvůrce rozhodl vydat do tohoto žánru, který má tak rád.

Už dříve se však Kodžima nechal slyšet, že po dokončení Death Stranding ve sci-fi žánru ještě zůstane a podle čerstvých tweetů to vypadá, že se opravdu vydáme mezi hvězdy.

Maybe I was too tired I slept over this morning. I wanted to go see Last Christmas 1st thing in the morning but realized today was Christmas Eve. Me as an old man going to the theater by myself on this day? I changed my plan to stay in my office working on my next concept. pic.twitter.com/6dleNPEJmJ