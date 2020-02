Kojima Productions se nezúčastní letošní Game Developers Conference

Společnost Kojima Productions zrušila obě tiskovky na akci GDC 2020. Studio Kojimy je dalším přírůstkem do série společností, které se rozhodnou nezúčastnit se letošní konference Game Developers Conference (GDC).

Hideo Kojima dnes ráno oznámil tuto zprávu na Twitteru a uvedl obavy týkající se koronaviru. Společnost měla dříve naplánované dvě tiskovky pro GDC 2020. První, která se bude konat 16. března, bude hostit programátor AI Eric Johnson. Další byla naplánována na 19. března pod vedením samotného Kojimy.

Letošní GDC se koná v období 16.-20. března.

Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2) https://t.co/K6FJtq5Tpx

Although much-anticipated, unfortunately this cancellation also includes Hideo Kojima’s session on the 19th and Eric Johnson’s session on the 16th. (2/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx