Kolekce Star Wars Battlefront je tragická. Problémy se servery doprovází omezená kapacita a chybějící obsah

Letos to bude 20 let od vydání prvního Star Wars Battlefront. Na původní dva díly fanoušci Hvězdných válek stále s láskou vzpomínají, a tak se oznámení kolekce, která tuto dvojici měla přinést na moderní platformy, setkalo s nadšení. Co by se tak mohlo pokazit s vylepšeným portem, že? No, je toho opravdu hodně. To se ukázalo hned v den vydání, kdy se hodnocení od fanoušků na Steamu usadilo okolo 20 %.

Důvodů je hned několik. Nejvíc zarážející je fakt, že Aspyr měl pro hru, která je převážně určená k online hraní, připravené na Steamu jen 3 servery, přičemž na jeden se vejde 64 hráčů. V den vydání jich na možnost se vrátit ke své oblíbené hře čekalo 10 000, takže si valná většina prostě zahrát nemohla. Ani na ostatních platformách to není žádná sláva. Pro Switch je připraveno 10 serverů, ale jejich fungování rozhodně ideální není. Kolekce nepodporuje ani hraní skrz platformy.

Do nových verzí se ani nedostalo vše, co bylo v těch původních. Úplně chybí například některé cutscény a z nastavení zmizela možnost přepnout si na invertovanou kameru. Další bizarností je velikost celé kolekce. PC verze má přes 60 GB, což je naprosto nepochopitelné vzhledem k tomu, že původní verze nemají dohromady ani šestinu. Na Switchi je to pak něco přes 30 GB, což je mimochodem více než dvojnásobek toho, co vám na této konzoli zabere nově vydané Kingdom Come: Deliverance.



Vyjádření studia den po vydání kolekce

Sázka na jistotu se tak proměnila v tragédii. Aspyr pouze po vydání vypustil do světa prohlášení, že se pracuje na opravách, ale s omluvou už se neobtěžovali. Špatná zpráva je to nejen pro fanoušky Battlefrontu, ale také pro nadšence do Knights of the Old Republic. Právě v tomto studiu má stále vznikat remake tohoto RPG.