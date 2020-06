Kolonie: za slávu a bohatství hlodavčího národa! | Recenze

Co baví Neotřelý námět

Nádherné figurky

Zpočátku velmi chytlavé Co vadí Soubojový systém

Chyby v překladu

Málo variabilní mise 7 /10 Hodnocení

Her s postapokalyptickou tematikou je takové množství, že by se daly přehazovat vidlemi. Kolonie, kterou u nás vydává Blackfire, mezi nimi na první pohled ale upoutá vaši pozornost. Neznámá pohroma kompletně vyhladila lidstvo, po kterém už zůstaly jen opuštěné relikty minulosti v podobě vyprázdněných obchodů, domů, aut a dalších výdobytků lidské civilizace. Jedinými přeživšími jsou v tomto světě zvířata v čele s hlodavci. A právě k jedné takové K(k)kolonii hlodavců se nachomýtnete.

Kolonie je kampaňovou kooperativní hrou, kterou můžete rozjet až se třemi dalšími parťáky. Výhodou oproti řadě kampaňových her je ale fakt, že se nutně nemusíte scházet vždy ve stejném počtu – pokud vám na herní sedánek zrovna bude chybět parťák, nemusíte výpravu odkládat. Po úspěšném splnění mise totiž dostanou odměnu všechny postavy, a to i ty, které se výpravy neúčastnili. Případný absentér tak přijde „jen“ o herní zážitek, nehrozí, že by mu ostatní hráči utekli s vývojem svých postav.

Herní charaktery jsou však dost nevyvážené. Jako nejsilnější z party se – ač se to na první pohled nemusí zdát – jeví morče Cinkal, který vyniká svou vynalézavostí, s níž prozkoumává okolí, hledá zajímavé předměty a rozmlouvá s ostatními postavami. Navíc je také obstojný střelec, který vám může krýt záda. Další z party je kluk z plakátu, tedy v tomto případě z přebalu hry, myš jménem Meziáš. Meziáš je především ostrostřelec a ostřelovač, v neposlední řadě pak lamač dívčích (myších) srdcí. Silovou stránku hry reprezentuje křeček Grumla a poslední do party je nenápadná Šuměnka. Zpočátku, v několika prvních misích, budete jistě rádi za to, že máte k dispozici celý tým, postupem času však zjistíte, že klíčovými schopnostmi pro hru je boj na dálku a právě průzkum/vyjednávání, takže Grumla se Šuměnkou začnou brzy hrát druhé housle.

V krabici nenajdete klasický herní plán, ale knihu příběhů, která obsahuje několik desítek map, po nichž se postupně pohybujete v závislosti na tom, jak se vyvíjí příběh a jaké mise plníte. Při jiné takové misi přitom navštívíte hned několik lokací – už jen proto, že se do cílové destinace musíte nejprve nějak dopravit… Jednotlivé lokace jsou poměrně různorodé, narazíte třeba na obchod, benzínku, hračkářství, ale také opuštěnou ulici, kanál, zahradu a spoustu dalšího. Na některá místa se sice podíváte vícekrát – zejména při cestování –, když už ale budete vědět, co kde je, nebudete se na nich muset dlouho zdržovat a jenom jimi prosvištíte.

A tak se stáváte zásobovači - nejdůležitějšími členy hlodavčí kolonie

Dějová linka vám představí čtyři hlavní hrdiny hry – vaše postavy. Ti se pomalu chystají na svou novou roli v kolonii, mají se z nich totiž stát zásobovači, nejdůležitější jednotka v této hlodavčí civilizaci. Zasvěcení do této role není snadné, ale vzhledem k tomu, že starší zásobovači zmizeli neznámo kam, a kolonie potřebuje získávat jídlo a další důležité suroviny, budete se se vším muset nějak poprat. Na začátku hry máte k dispozici balíček základních misí, které postupně plníte a v závislosti na tom odemykáte další. Příběh se tak postupně rozvíjí, přičemž se díky vedlejší misím můžete těšit i na zápletky mimo hlavní příběh. Je velká škoda, že v českém překladu je několik fatálních chyb právě v pokynech, které mise máte přidat do balíčku dostupných misí, takže už na začátku hry se vám celý příběh rozsype… před samotným hraním proto doporučujeme vytisknout si oficiální errata, která tyto nepříjemné chyby eliminují.

Kolonie funguje na mechanismu zahrávání karet. Na začátku každé mise se zamíchá balíček těchto akčních karet a každý hráč si vezme určitý počet. Karty mají čtyři barvy reprezentující čtyři základní schopnosti – modrá je obrana, červená je síla, zelená je hbitost a žlutá je vynalézavost. Tyto karty pak mají hodnotu od 1-4, přičemž toto číslo symbolizuje počet akcí. Aby to nebylo tak jednoduché, v balíčku jsou přimíchány také černé karty hrozby a jedna karta pohromy, které aktivují nepřátele ale také několik bílých „žolíkových“ karet. Tyto karty přitom využijete jak na aktivaci postav, tak také při plnění úkolů (kdy je třeba dohromady nasbírat určitou hodnotu) nebo při soubojích. Souboje jsou v Kolonii řešeny poněkud nešťastným způsobem – o výsledku boje rozhodují dvě kostky, černá a bílá, přičemž každá má na sobě stejné hodnoty od -3 do +3). Kdyby se výsledek hodu jednoduše sečetl/odečetl a výsledná hodnota se porovnala se sílou útoku a hodnotou obrany, neřekli bychom ani popel. Jenže v tomto případě musíte černou kostku přičíst k hodnotě obrany protivníka a bílou kostku přičíst ke svému vlastnímu útoku, což je, přiznejme si, poněkud matoucí a neintuitivní. Z bojů s se tak stává značně náhodná záležitost, o níž z velké části rozhodují kostky.

Oceňujeme, že je ve hře poměrně dost různorodých nepřátel, od škorpionů, přes otravné šváby až po kočku Micku. Nenechte se zmást roztomilým jménem, takhle kočka vám totiž dokáže pořádně znepříjemnit život a to, co opravdu nechcete je, aby se dostala na mapu… Nepřátelé mají obvykle i nějaké speciální útoky, a hlavně stojí v čele každé nepřátelské skupiny silnější boss.

Přesto však není Kolonie příliš těžkou hrou. S trochou snahy a přemýšlení zjistíte optimální strategii, kterou lze uplatňovat prakticky v každé misi a proplouvání mezi jednotlivými dobrodružstvími vám nebude dělat sebemenší problém. Kupříkladu my jsme ani jednou za hru nepotřebovali odpočívat, aby se naši hrdinové vyléčili… je fakt, že z některých z nich jsme si občas udělali živý štít, na druhou stranu nám během hraní nikdo nezemřel (což technicky ani nejde, pokud postava dosáhne maximální úrovně zranění, stane se pouze těžce zraněnou – to jí sice omezí některé akce, ale nezemře). Celá hra je tedy především o plánování. Místy se vám stane, že se v nevhodný okamžik zaktivují nepřátele nebo se spustí pohroma, s trochou štěstí se však dá zvládnout i tohle.

Po úspěšné dohrané misi se pak vracíte domů. Svou kolonii si můžete vylepšit o různé budovy, které vám mohou například pomoct při nájezdech, mohou vám generovat populaci a další. Zajímavým prvkem je faktor času, jestliže se totiž na misi zdržíte déle, než je její limit, musíte po svém návratu zkontrolovat, jestli kolonii po dobu vaší přítomnosti někdo nenapadl nebo neokradl. Proto se nevyplatí být venku déle, než je nezbytně nutné.

Kolonie patří mezi dražší hry, na druhou stranu si myslíme, že produkční hodnota tady určitě naplněna byla. Na internetu se sice objevily výtky na knihu příběhů, protože její stránky jsou z obyčejného křídového papíru, my jsme však při hraní problém neměli, a i po několika partiích vypadá kniha jako nová. Nejsilnější vizuální zbraní Kolonie jsou figurky, které skutečně patří k tomu nejlepšímu, co u běžných her můžete získat. Figurky jsou velké, bytelné, a hlavně krásně detailní včetně stínování, takže v podstatě ani není třeba si je barvit – i bez toho totiž vypadají přímo úžasně.

Je faktem, že zpočátku nás Kolonie chytla a nepustila. Několik prvních misí jsme prosvištěli za pár večerů. Herní partie trvaly v průměru zhruba tři hodiny, během kterých jsme se nijak extra nezapotili, i když místy jsme o vhodném postupu museli chvíli přemýšlet. Postupem času se ale z herních sedánků stalo takřka nutné zlo, protože jsme chtěli vědět, jakým způsobem se hra bude vyvíjet dál. Scénáře jednotlivých misí však byly žalostně nevariabilní: co nejrychleji se dostat na místo určení, prozkoumat to tam, najít jídlo a šroubky, vystřílet nepřátele a splnit úkol, jenž se obvykle sestával se splnění nějakého testu.

Oceňujeme několik zajímavých nápadů jako například tlačení pytlíku s cibulovými kroužky nebo bránění kašny před krysáky, ale zkrátka bychom ocenili větší variabilitu a třeba mise, které by byly více „diplomatické“ a nešlo by v nich jen o likvidování hord nepřátel. Nepříjemným nožem do zad pak bylo zjištění, že jsme vinou zmíněného chybného překladu odehráli několik misí, které jsme ještě vůbec neměli mít v balíčku.

Kolonie je označována jako taková dospělejší Plyšová hlídka, místy se pak objevují názory, že téma je pro děti až příliš temné. Nám se však nezdá, že by se ve hře byly nějaké vyloženě brutální scény. V úvodních textech u nových lokací se objevují jen náznaky, které děti nejspíš nerozklíčují. Samotný příběh je pak místy i vtipný, když mezi sebou hlavní postavy vedou dialogy. Co se obtížnosti týče, věříme, že s pomocí dospělého si hru mohou užít i školou povinné děti.

Název: Kolonie

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 1-4

Herní doba: 90 minut

Doporučený věk: 14 let

Doporučená cena: 2 399 Kč