Na Left 4 Dead 3 si pravděpodobně ještě počkáme, tak proč si nezkrátit čekání podobnou týmovkou, kde zombíky nahradí krvelační dinosauři na zdevastované planetě Země? Second Extinction nabídne právě to a jak můžeme soudit z čerstvých komentovaných záběrů ze hry, nevypadá to vůbec špatně.

Titul zatím nemá datum vydání. Dorazí ale na PC a konzole.