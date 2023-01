Kompletní Oblivion si ve Skyrimu zahrajeme nejpozději v roce 2025. Ambiciózní modifikace vzniká 10 let

Práce na projektu Skyblivion se rozběhly v roce 2012 a stále čekáme na to, kdy si budeme moci zahrát Oblivion v obří modifikaci pro Skyrim. Jeho tvůrci se nyní nechali slyšet, že po všech odhadech dojde k jejímu vydání nejpozději v roce 2025. Což zní uvěřitelněji než předchozí ohlášení, kdy beta nebo rovnou plná verze měla vyjít už v roce 2018.

Autoři stále hledají pomocné síly. Práce je totiž před nimi stále dost, ale očividně to nehodlají vzdát. "Tvorba her zabere hodně času, což se dvojnásobí u dobrovolnického projektu o velikosti AAA hry, kterou dělal celý tým vývojářů roky." Za připomínku jistě také stojí, že po vydání bude tahle modifikace zdarma pro všechny hráče. I když to Bethesda v minulosti zkoušela, koncept zpoplatněných modifikací od fanoušků se zatím neosvědčil.