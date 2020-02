Kompletní vydání State of Decay 2: Juggernaut Edition dorazí v březnu

Ne, opravdu. Po skoro dvou letech nám vychází vylepšení hry State of Decay 2, a to není všechno. Předplatitelé služby Xbox Game Pass to mají ještě k tomu zdarma.

Rozšířená a vylepšená verze přichází s novým obsahem a vylepšeními pro současné i nové hráče.

Nový obsah ve hře zahrnuje otevřenou mapu světa nastavenou v logovacím městě jménem Providence Ridge. Můžete také očekávat nové těžké zbraně na blízko, grafická vylepšení vegetace a osvětlení, novou hudbu, vylepšený zvuk a upravené schéma ovládání. Post-tutoriálový zážitek byl přestavěn a desítky misí a herních chyb byly opraveny.

Pokud již vlastníte DLC, obdržíte exkluzivní dárky ve hře. Stačí skočit do hry v den zahájení a sbírat. Kompletní edice vychází 13. března pro Xbox One a PC s podporou cross-platform hraní.