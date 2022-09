Komunita vývojářů na podporu Rockstaru ukazuje další rozpracované verze slavných her

Grafika není vše, a už vůbec ne pár let před vydáním.

Únik velkého množství videí a obrázků z rozpracované verze GTA 6 způsobil pravděpodobně největší halo letošního roku. Herní komunita se však postavila na podporu Rockstaru, stejně tak vývojáři a herní studia.

Ti nyní na Twitteru vypouští různorodé ukázky rozpracovaných verzí jiných slavných her, aby fanouškům ukázali, že grafika je opravdu to poslední, co se během vývoje řeší a jak vypadá několik let starý testovací vzorek nemusí vypovídat nic o tom, jak titul bude vypadat ve finále.