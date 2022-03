Konami přišlo o doménu silenthill.com. Skončila platnost a koupil ji nějaký vipálek

To, že společnost Konami už moc neřeší legendární sérii Silent Hill je známu už delší dobu. Nyní si to vydavatel posvětil ještě tím, že si nechal utéct dokonce oficiální doménu značky. Doméně silenthill.com totiž došla platnost a bylo potřeba ji obnovit. Konami to však trvalo tak dlouho, že byla odkoupena někým na internetu.

Rozhodně to není poprvé, co Konami zapomnělo obnovit doménu. V prosinci roku 2019 si někteří uživatelé všimli, že je doména na prodej za necelých 10 tisíc dolarů, v tu dobu ale nikdo nebyl dostatečně rychlý, aby si ji ukořistil pro sebe.

Tentokrát už se to však povedlo a pokud nyní zaskočíte na stránky, uvidíte původní tweet od legendárního Masahiro Ito, který si postěžoval, že vůbec nikdy neměl stvořit kultovní postavu Pyramid Heada.