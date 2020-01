Konami prý pracuje na dvou nových hrách ze série Silent Hill

Předlouhé čekání na nový přírůstek do série Silent Hill by se mohlo konečně chýlit ke strašidelnému konci. Konami totiž podle nových zpráv má v přípravě rovnou dvě hry, které by měly slavnou hororovou sérii obohatit v blízké době. První hra by měla být soft rebootem a druhá epizodickým kouskem ve stylu Telltale her. Tvrdí to twitterový účet Aesthetic Gamer, který už dříve přišel s několika úspěšně potvrzenými úniky informací.

"Mimo jiné bych chtěl zmínit, že se momentálně pracuje na dvou Silent Hill hrách. Konami před dvěma roky oslovilo několik vývojářů, aby přišli s nápady na dva projekty z této série. Jeden měl být soft reboot a druhý epizodická hra ve stylu Telltale či Until Dawn. Nemám o tom zatím více informací, ale jsem si jistý, že Konami na tuto práci našlo správné lidi a dalo jim dostatečný rozpočet. Teď už jenom hádám, ale myslím si, že by mohlo dojít k odhalení obou her už letos. S jistotou vím ale pouze o existencí těchto projektů a bližší detaily neznám," napsal Aesthetic Gamer.

Zavítali byste rádi zpět do Silent Hillu?