Konami se opět snaží oživit Contru. Zatím ale jen na mobilních platformách

Ti z vás, kteří zažili éru side-scrolling stříleček, Contru jistě velmi dobře znají. V tomto žánru patřila mezi to nejlepší. V poslední dekádě se jí ale moc nedařilo. Díl Rogue Corps z roku 2019 s průměrným hodnocením 4/10 raději budeme ignorovat. Nyní se Contra vrací v původní podobě. Contra Returns si budete moci zahrát na iOSu a Androidu už 26. července. Předregistrace jsou spuštěny už nyní.

Contra Returns slibuje přes 200 levelů spolu s novými multiplayerovými módy, jako jsou 1v1 nebo 3v3. Vývoj má na starosti Timi Studios, které spadá pod čínský gigant Tencent. S mobilními hrami má bohaté zkušenosti. Má za sebou například Call of Duty Mobile, Arena of Valor a zanedlouho ho čeká vydání Pokémon Unite.

Konami vynechá letošní E3, ve výrobě však má hned několik projektů

Pokud se předběžně registrujete, po vydání hry dostanete exkluzivní vybavení. I když na hře dělá studio, které se v mobilních hrách očividně velmi dobře vyzná, tak stále máme trochu obavy, aby to s Returns nedopadlo podobně jako s Rogue Corps. Snad to tak ale nebude. Contra by si po letech určitě zasloužila něco kvalitního.