Konami slibuje oznámení dalších her. Na scénu by se mohl vrátit Metal Gear nebo Castlevania

Vypadá to, že po dlouhých letech se Konami rozhodlo se svými světoznámými značkami dělat i něco jiného, než s jejich licencí tvořit další pačinko automaty. V závěru roku přišlo oznámení hned několika projektů ze série Silent Hill a podle novoročního přání společnosti není s oznamováním novinek konec.

„Šťastný nový rok všech fanouškům her. Děkujeme, že jste si v uplynulém roce užívali hry od Konami. Letos je rok zajíce a máme v plánu vydat další hry, jejichž cílem bude dosáhnout ještě většího pokroku. Mimo to v tichosti připravujeme nové projekty, které jsme vám ještě neukázali.“ Každého fanouška her od Konami samozřejmě po Silent Hillu okamžitě napadnou série Metal Gear a Castlevania. V obou případech bychom si dali pokračování, ale máme takový pocit, že tentokrát je na řadě Metal Gear. Je kolem něj totiž v poslední době docela rušno.

Minulý podzim se například objevily spekulace o tom, že by měla být v přípravě předělávka Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Tomu napovídaly třeba otevřené pracovní pozice. Řeč byla i o remasterech dalších dílů. Za nás by bylo rozhodně výborné, pokud bychom si tuhle legendární sérii mohli zahrát celou na dnešních platformách.

V případě Castlevanie už je to trochu horší. Této sérii se v posledních letech daří hlavně díky animovanému seriálu a na oznámení pokračování to zatím nevypadá. Alespoň nás čeká rozšíření pro Dead Cells s podtitulem Return to Castlevania, kde se utkáme s Drákulou v rámci této výborné rogue-like metroidvanie.

