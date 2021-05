Konami vynechá letošní E3, ve výrobě však má hned několik projektů

Vypadá to, že vydavatelský dům Konami letošní digitální výstavu E3 zcela vynechá. Společnost to oznámila v oficiálním vyjádření na Twitteru a přislíbila, že se fanoušci rozhodně mají na co těšit z hlediska nadcházejících projektů.

"Kvůli časové tísni jsme se rozhodli neúčastnit letošní výstavy E3," píše se v prohlášení. "Chceme ujistit naše fanoušky, že máme plné ruce práce s našimi nadcházejícími herními projekty, tudíž se mohou v nadcházejících měsících těšit na nové informace a odhalení."

Konami se původně mělo E3 aktivně účastnit spolu s dalšími společnostmi včetně Capcomu, Microsoftu, Ubisoftu, Warnerů i Nintenda. Seznam je tak v tuto chvíli o jednoho kratší.