Koncem týdne odstartuje alfa nového datadisku pro World of Warcraft

V pořadí již osmé rozšíření pro World of Warcraft nese název Shadowlands a bude se motat kolem světa mrtvých. Nyní nás čeká první nástin toho, jak bude nový datadisk vypadat. V průběhu tohoto týdne totiž Blizzard odstartuje alfa testování. Do testu by se měli dostat pouze dlouhodobí hráči WoW s aktivními účty, ale mnoho informací nejspíše bude unikat také díky data minerům, kteří spuštěním alfy dostanou do rukou nové informace k průzkumu. Test bude omezený pouze na startovní lokaci Bastion a s ní spojeném dungeonu The Necrotic Wake.

Nedočkavci bažící po informacích si určitě budou brousit zuby především na novinky o jednotlivých třídách, které by měly prodělat poměrně drastické změny ve svých dovednostech i talentech. V některých případech prý půjde o návrat dříve odebraných schopností. Všechno, co se z alfy dozvíme však prý nemáme brát za hotové. Vývoj stále probíhá a spousta věcí se pořád může změnit. WoW: Shadowlands oznámil Blizzard na Blizzconu v minulém roce a uchvátil skvělým cinematic trailerem, který navnadil snad každého, kdo někdy měl se starým dobrým WoWkem tu čest. Vydání se dočkáme v létě letošního roku.