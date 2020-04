Koncert Travise Scotta ve Fortnite sledovalo dvanáct milionů hráčů

Už před zákazem veřejných akcí byly koncerty v battle royale Fornite velmi populární. Nyní ale opět překonává hra rekordy, když rapper Travis Scott při krátkém koncertu přilákal neuvěřitených dvanáct milionů lidí, kteří sledovali jeho animovanou postavičku na svých obrazovkách. Koncert nesl název Astronomical a stal se rekordní záležitostí v rámci Fortnite. Žádné události ve hře se nezúčastnilo více lidí. Informací se pochlubili vývojáři na twitterovém účtu hry.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!



Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc